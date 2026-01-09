União São-Carlense x Santos: onde assistir ao vivo o encerramento da 1ª fase da Copinha
Peixe entra em campo neste sábado (10) já classificado para o mata-mata
O Santos entra em campo já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após manter a invencibilidade na competição.
Os Meninos da Vila encerram a terceira fase do torneio neste sábado (10), contra o Grêmio São-Carlense, às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo. O duelo terá transmissão ao vivo pela XSports. Clique aqui para assistir ao vivo.
O Peixe venceu na estreia o Real Brasília (DF) por 3 a 0 e, na segunda rodada, superou o União Cacoalense (RO) por 2 a 1. Ambos os jogos foram realizados em São Carlos, no interior de São Paulo.
Desfalques:
O técnico do Sub-20 Vinícius Marques teve três jogadores convocados por Juan Pablo Vojvoda, com a competição em andamento, para reforçar o elenco profissional.
Vinícius Lira já não participou do segundo jogo, uma vez que o lateral-esquerdo Souza deve ser vendido ao Tottenham, da Inglaterra, por cerca de R$ 95 milhões. O jogador não participou do treino tático realizado na última quinta-feira (8).
Gabriel Bontempo passou por um procedimento no nariz e também será desfalque, assim como Victor Hugo, que está sendo negociado com o Atlético-MG. O atleta pertence ao Flamengo e chegou ao Santos no meio do ano passado, por empréstimo. Diante disso, os Meninos da Vila Gustavo Henrique e Mateus Xavier, autor de quatro gols em dois jogos, foram chamados por Vojvoda e deixaram a concentração da Copinha, em São Carlos, no interior de São Paulo. Portanto, Vinícius Marques deve modificar pela terceira vez seguida a escalação do Peixe.
RELEMBRE COMO FORAM OS DOIS PRIMEIROS JOGOS NA COPINHA:
➡️Mateus Xavier brilha, e Santos vence Real Brasília na estreia da Copinha
➡️Santos vence União Cacoalense e garante vaga antecipada na segunda fase da Copinha
Ficha Técnica:
⚽GRÊMIO SÃO-CARLENSE X SANTOS X NOVORIZONTINO - 3ª rodada da Copinha
📲Sábado, dia 10 de janeiro de 2026
📍Estádio: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)
⏰Horário: 11h (De Brasília)
📺Onde assistir: XSports (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: ainda sem divulgação no site da FPF
🚩Assistentes: ainda sem divulgação no site da FPF
Provável escalação do Santos:
SANTOS (Técnico: Vinícius Marques)
Rodrigo Falcão; JP Chermount, João Alencar, João Ananias e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Pepê Firmino, Lucas Yan (Bernardo), Enzo Boer; Rafael Freitas e Nadson
