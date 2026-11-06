Eastleigh x Shrewsbury Town: onde assistir, horário e escalações

Eastleigh e Shrewsbury Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Silverlake Stadium, em Eastleigh, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Eastleigh venceu o Brentwood Town por 3 a 2, pela FA Cup 2026/2027. Já o Shrewsbury Town não tem registro recente disponível para o último confronto.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Silverlake Stadium, Eastleigh, Hampshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Silverlake Stadium, Eastleigh, Hampshire

Fase: Fase 1