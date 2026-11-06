Dover Athletic x Wealdstone: onde assistir, horário e escalações

Dover Athletic e Wealdstone se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Crabble Athletic Ground, em Dover, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Dover Athletic venceu o Dorking Wanderers por 3 a 2, pela FA Cup 2026/2027, em 17 de outubro. Já o Wealdstone venceu o Worthing por 3 a 0, também pela FA Cup 2026/2027, na mesma data.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Crabble Athletic Ground, Dover, Kent

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Crabble Athletic Ground, Dover, Kent

Fase: Fase 1