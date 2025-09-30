Real Madrid ganha desfalque de peso para sequência de jogos da Champions League
Carvajal recebe suspensão de dois jogos por agredir goleiro na Champions
- Matéria
- Mais Notícias
Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, recebeu punição de dois jogos de suspensão da UEFA após agredir o goleiro Gerónimo Rulli com uma cabeçada durante partida contra o Olympique de Marseille pela Champions League. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (30) pelo Comitê de Disciplina da entidade europeia, que também suspendeu Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, por uma partida.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Olho no Lance!: Com PSG e Barcelona, veja os melhores jogos da Champions League
Futebol Internacional30/09/2025
- Futebol Internacional
Barcelona: adversário expõe conversa com o árbitro: ‘Aceitou o erro’
Futebol Internacional29/09/2025
- Lance! Biz
Galatasaray ou Liverpool? Veja quem tem mais valor de mercado
Lance! Biz29/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A sanção aplicada a Carvajal baseou-se no artigo 15, parágrafo 1 do código disciplinar da UEFA, que trata de "agressão a outro jogador". O defensor espanhol ficará fora dos confrontos contra Kairat e Juventus.
A suspensão do jogador coincide com seu período lesionado, após sentir dores no Dérbi de Madrid.
Real Madrid perde titular lesionado e suspenso
A cabeçada de Caravjal
O Comitê de Disciplina considerou que a agressão não foi suficientemente grave para aplicar uma penalidade mais rigorosa.
Em situações anteriores de natureza similar, as punições foram parecidas. Savic recebeu inicialmente quatro jogos de suspensão, posteriormente reduzidos para três, por uma cabeçada em Rüdiger. Em 2011, Gattuso foi punido com cinco partidas após acertar uma cabeçada em Joe Jordan, segundo treinador do Tottenham, após um jogo entre Milan e o clube inglês.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias