Real Madrid ganha desfalque de peso para sequência de jogos da Champions League

Carvajal recebe suspensão de dois jogos por agredir goleiro na Champions

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
09:39
Éder Militão e Carvajal em Atlético de Madrid x Real Madrid .
Éder Militão e Carvajal em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, recebeu punição de dois jogos de suspensão da UEFA após agredir o goleiro Gerónimo Rulli com uma cabeçada durante partida contra o Olympique de Marseille pela Champions League. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (30) pelo Comitê de Disciplina da entidade europeia, que também suspendeu Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, por uma partida.

A sanção aplicada a Carvajal baseou-se no artigo 15, parágrafo 1 do código disciplinar da UEFA, que trata de "agressão a outro jogador". O defensor espanhol ficará fora dos confrontos contra Kairat e Juventus.

A suspensão do jogador coincide com seu período lesionado, após sentir dores no Dérbi de Madrid.

Real Madrid perde titular lesionado e suspenso

Éder Militao e Dani Carvajal em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

A cabeçada de Caravjal

O Comitê de Disciplina considerou que a agressão não foi suficientemente grave para aplicar uma penalidade mais rigorosa.

Em situações anteriores de natureza similar, as punições foram parecidas. Savic recebeu inicialmente quatro jogos de suspensão, posteriormente reduzidos para três, por uma cabeçada em Rüdiger. Em 2011, Gattuso foi punido com cinco partidas após acertar uma cabeçada em Joe Jordan, segundo treinador do Tottenham, após um jogo entre Milan e o clube inglês.

