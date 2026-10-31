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Dolomiti Bellunesi x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Dolomiti Bellunesi x Lecco: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Dolomiti Bellunesi x Lecco
Onde assistir ao vivo a partida entre Dolomiti Bellunesi e Lecco pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Dolomiti Bellunesi e Lecco se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Zugni Tauro, em Feltre, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Treviso por 2 a 1, pela Serie C1, em jogo realizado fora de casa. Já o Lecco empatou com o Folgore Caratese por 2 a 2, em casa, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Dolomiti Bellunesi ocupa a 12ª colocação, enquanto o Lecco está em 3º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 1 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
Rodada: 12
Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; N. Gobetti, D. Mondonico, N. Lewis e T. Cossalter; R. Ba, L. Montenegro e L. Agosti; Z. Beltaief, E. Toçi e D. Sia.

Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, M. Rizzo e G. Manetti; A. Mallamo, A. Metlika e O. Urso; G. Pellegrino, A. Capello e M. Casarotto.

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