Dolomiti Bellunesi x Lecco: onde assistir, horário e escalações
Dolomiti Bellunesi x Lecco: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Dolomiti Bellunesi e Lecco se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Zugni Tauro, em Feltre, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Treviso por 2 a 1, pela Serie C1, em jogo realizado fora de casa. Já o Lecco empatou com o Folgore Caratese por 2 a 2, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Dolomiti Bellunesi ocupa a 12ª colocação, enquanto o Lecco está em 3º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 1 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; N. Gobetti, D. Mondonico, N. Lewis e T. Cossalter; R. Ba, L. Montenegro e L. Agosti; Z. Beltaief, E. Toçi e D. Sia.
Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, M. Rizzo e G. Manetti; A. Mallamo, A. Metlika e O. Urso; G. Pellegrino, A. Capello e M. Casarotto.
Tudo sobre
Onde Assistir
Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Al-Hilal x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Bournemouth x Leeds: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Le Havre x PSG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México nesta sexta-feira (30)Há 17 horas
Mais LANCE!