Nesta sexta-feira (5), nada menos que três ex-campeões vão em busca das duas vagas a mais uma final do US Open. Dois deles se enfrentam na primeira semifinal, às 16h (de Brasília): o tetracampeão sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor em 2022. Já o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, enfrenta o 'azarão' do torneio, o canadense Felix Auger-Aliassime, às 20h (de Brasília). O torneio tem transmissão do Sportv, ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Atual 27º do mundo e ex-top 6, Aliassime, de 25 anos, vai disputar apenas a segunda semifinal de Grand Slam da carreira. A primeira foi justamente em Nova York, em 2021, quando, após derrotar Alcaraz nas quartas, acabou superado pelo russo Daniil Medvedev na fase seguinte.

Mais experiente dos quatro semifinalistas, Djokovic, aos 38 anos, vai disputar uma semifinal desse nível pela 53ª vez em seu 80º Slam. Recordista de títulos (24) de torneios dessa grandeza, o sérvio tenta aumentar essa coleção.



Em que pese o invejável currículo do sérvio, o ex-líder do ranking e atual sétimo do mundo deve ter bastante dificuldades para superar o número 2 do planeta. Vale lembrar que Djokovic leva a melhor no confronto direto contra Alcaraz, por 8 a 5, mas o espanhol, de 22 anos, chega voando a mais uma semifinal, sem perder sets. Bicampeão de Roland Garros e vice de Wimbledon, quando perdeu para Sinner, o tenista nascido em Murcia busca o sexto título desse nível na carreira.

Das oito vitórias de Nole sobre Alcaraz, vale destacar a final olímpica de 2024, em Roland Garros, quando o sérvio faturou o título que faltava à sua incomparável coleção. Já dos cinco triunfos do espanhol sobre o rival, certamente, os mais importantes foram nas finais de Wimbledon de 2023 e de 2024. Nesta sexta, os dois mediram forças pela primeira vez em Nova York.

Único que chegou às três primeiras finais de Slam da temporada, Sinner se sagrou bicampeão do Aberto da Austrália e ergueu, pela primeira vez, o troféu de Wimbledon. O de Roland Garros, que também seria inédito, ficou muito perto, mas o italiano desperdiçou três match-points diante de Alcaraz, na primeira final entre eles em um torneio desse nível.

Tudo indica que o italiano e o espanhol farão mais uma final no domingo, mas todo cuidado é pouco nas semifinais, principalmente quando o rival é Djokovic.

Semifinal do US Open

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz

🏐 Fase: Semifinal

📆 Data e horário: Sexta-feira, 5 de setembro, às 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+

Semifinal do US Open

Jannik Sinner x Felix Auger-Aliassime

🏐 Fase: Semifinal

📆 Data e horário: Sexta-feira, 5 de setembro, às 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+