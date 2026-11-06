Cuiabá-MT x Juventude: onde assistir, horário e escalações
Cuiabá-MT x Juventude: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Cuiabá-MT e Juventude se enfrentam neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Cuiabá-MT foi derrotado pelo São Bernardo por 1 a 2, em casa, pela Série B. Já o Juventude empatou com o Vila Nova-GO por 2 a 2, fora de casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Cuiabá-MT ocupa a 14ª colocação, com 42 pontos. O Juventude, por sua vez, está em 11º lugar, com 47 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 20h
Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto.
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Marcos Paulo, Titi, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Lucas Mineiro e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Alisson Safira e L. Amarilla.
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