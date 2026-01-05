menu hamburguer
Onde Assistir

CSA x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam às 11h desta terça-feira

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 05/01/2026
11:21
CSA e Bahia se enfrentam pela Copinha (Foto: arte/Lance!)
CSA e Bahia se enfrentam pela Copinha (Foto: arte/Lance!)
CSA e Bahia se enfrentam a partir das 11h desta terça-feira (horário de Brasília) no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, na cidade de São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copinha. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Xsports. ➡️Clique aqui para assistir.

O Azulão é o terceiro colocado do grupo, com um ponto, enquanto o Tricolor baiano é o líder, com três. Vale lembrar que a primeira fase da Copa São Paulo é de tiro curto e tem apenas três jogos.

Ficha do jogo

CSA-AL-escudo-onde-assistir
CSA
Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Copinha
2ª rodada
Data e Hora
Terça-feira, 6 de janeiro, às 11h (horário de Brasília)
Local
Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto
Árbitro
Alceu Lopes Junior
Assistentes
Tiago Grifoni e João Messias da Silveira
Var
Não tem
Onde assistir
Xsports (TV aberta e Youtube)

Como vem o CSA?

Comandado pelo técnico Geovane Nascimento, o CSA busca a primeira vitória na competição depois de um empate sem gols na estreia contra o América-SP, no último sábado. Em caso de derrota para o Bahia, o time alagoano pode ser eliminado já nesta rodada, a depender do resultado do confronto paulista entre América e Inter de Limeira.

Vale destacar que o zagueiro Davi Agra, o lateral Joaquim e o meia Felipe Moreira levaram cartão amarelo no primeiro jogo e estão pendurados - na Copinha, dois amarelos leva à suspensão.

Como chega o Bahia?

Pedrinho comemora gol do Bahia contra a Inter de Limeira (Foto: @RaphaMarques)
Pedrinho comemora gol do Bahia contra a Inter de Limeira; veja onde assistir a partida contra o CSA pela Copinha (Foto: @RaphaMarques)

Campeão baiano sub-20 no ano passado e vice da Copa do Nordeste, o Tricolor confirmou o favoritismo na estreia contra a Inter de Limeira e aplicou um sonoro 5 a 0, com direito a hat-trick do atacante Juninho. Essa foi a segunda maior goleada da Copinha até aqui, só atrás da vitória por 6 a 1 do Bragantino contra o Figueirense.

A tendência é que Leonardo Galbes mantenha a base do time que entrou em campo no último sábado. Apenas o zagueiro Gerald está pendurado.

➡️Saiba detalhes do acordo entre Bahia e Atlético-MG por Vitor Hugo

Confira arbitragem e onde assistir CSA x Bahia pela Copinha

CSA x BAHIA
2ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto;
📺 Onde assistir CSA x Bahia: Xsports;
🟨 Árbitro: Alceu Lopes Junior;
🚩 Assistentes: Tiago Grifoni e João Messias da Silveira;
4️⃣ Quarto árbitro: Matheus Henrique Gusmão.

Prováveis escalações

CSA (Técnico: Geovane Nascimento):
Ariel; Joaquim, Calyl, Davi Agra e Gustavo; Matheus Pitt, Felipe Moreira e Serrate; Elvis, Gui e Ewerton.

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):
Iuri; Fernando Gabriel, Gerald (Alessandro), Daniel e Daniel Lima; Saymon, Pedrinho, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho.

