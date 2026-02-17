Bodo/Glimt x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Bodo/Glimt recebe a Inter de Milão, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, nesta quarta-feira (18), no Aspmyra Stadion, às 17h (de Brasília). O confronto será transmitido com exclusividade pelo streaming da HBO Max.

Um dos grandes azarões da Champions League, o Bodo/Glimt chega empolgado após duas vitórias consecutivas na competição sobre Manchester City e Atlético de Madrid. O clube faz apenas seu terceiro jogo oficial na temporada, o que pode ser um trunfo em relação aos italianos pelo fato do elenco estar mais descansado.

Por outro lado, a Inter de Milão entra em campo com o favoritismo a favor por conta de um elenco recheado de grandes nomes do futebol mundial e um poder de investimento maior do que o do rival. A equipe de Cristian Chivu também fez uma campanha melhor na fase de liga da Champions League com cinco vitórias em oito partidas e bateu na trave de conseguir uma vaga direta às oitavas de final.

Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Bodo/Glimt 🆚 Inter de Milão

Playoffs (Ida) – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR)

👁️ Onde assistir: HBO Max

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito.

