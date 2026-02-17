Bodo/Glimt x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Clubes lutam por vaga nas oitavas de final do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O Bodo/Glimt recebe a Inter de Milão, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, nesta quarta-feira (18), no Aspmyra Stadion, às 17h (de Brasília). O confronto será transmitido com exclusividade pelo streaming da HBO Max.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Um dos grandes azarões da Champions League, o Bodo/Glimt chega empolgado após duas vitórias consecutivas na competição sobre Manchester City e Atlético de Madrid. O clube faz apenas seu terceiro jogo oficial na temporada, o que pode ser um trunfo em relação aos italianos pelo fato do elenco estar mais descansado.
➡️ Aposte em Bodo/Glimt x Inter de Milão, pela Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Por outro lado, a Inter de Milão entra em campo com o favoritismo a favor por conta de um elenco recheado de grandes nomes do futebol mundial e um poder de investimento maior do que o do rival. A equipe de Cristian Chivu também fez uma campanha melhor na fase de liga da Champions League com cinco vitórias em oito partidas e bateu na trave de conseguir uma vaga direta às oitavas de final.
Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bodo/Glimt 🆚 Inter de Milão
Playoffs (Ida) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR)
👁️ Onde assistir: HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias