Qarabag x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Clube da Premier League é favorito contra modesta equipe do Azerbaijão
O Qarabag recebe a Newcastle, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, nesta quarta-feira (18), na Arena Azersun, às 14h45 (de Brasília). O confronto será transmitido pela TNT e na HBO Max.
O Qarabag entra para desafiar o grande favorito do confronto após uma campanha muito irregular na fase de liga da Champions League. A equipe do Azerbaijão teve a 2ª pior defesa com 21 gols sofridos, mas já arrancou um empate com o Chelsea e busca surpreender um novo rico da Premier League.
Por outro lado, o Newcastle não contará com Bruno Guimarães e Joelinton para uma das partidas mais importantes da temporada. Ainda assim, os Magpies entram em campo embalados após uma vitória fora de casa contra o Tottenham e o triunfo sobre o Aston Villa, que rendeu ao clube uma classificação às oitavas de final da FA Cup.
Tudo sobre o jogo entre Qarabag x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Qarabag 🆚 Newcastle
Playoffs (Ida) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena Azersun, em Baku (AZE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Qarabag (Técnico: Gurban Gurbanov)
Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.
⚪⚫ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade.
