Club Brugge x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Club Brugge e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
O Club Brugge chega ao mata-mata após encerrar a fase de liga na 19ª colocação. A equipe belga vive bom momento no cenário doméstico, onde ocupa a terceira posição do Campeonato Belga, e vem de vitória no clássico local sobre o Cercle Brugge. Jogando em casa, o time aposta na força do Jan Breydel e na liderança técnica de Hans Vanaken para buscar vantagem no confronto.
O Atlético de Madrid inicia a eliminatória após terminar a fase de liga na 14ª posição. A equipe comandada por Diego Simeone tenta reagir após a derrota sofrida no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Mesmo atuando fora de casa, os Colchoneros sustentam o favoritismo e contam com a experiência em competições europeias para largar em vantagem na disputa por vaga nas oitavas.
Tudo sobre Club Brugge x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge 🆚 Atlético de Madrid
Playoffs – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jan Breydel, Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Glenn Nyberg (SUÉ)
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUÉ) e Andreas Döderkvist (SUÉ)
📺 VAR: Jarred Gillett (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Mignolet; Sabbe, Mechele, Joel Ordóñez e Seys; Onyedika, Stankovic e Vanaken; Tzolis, Carlos Forbs e Tresoldi.
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Hancko, Marc Pubill e Ruggeri; Lookman, Koke, Marcos Llorente e Giuliano Simeone; Sorloth e Julian Álvarez.
