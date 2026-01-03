Saiba detalhes do acordo entre Bahia e Atlético-MG por Vitor Hugo

Atlético-MG e Bahia entraram em um acordo que definiu a permanência do zagueiro Vitor Hugo no time mineiro. O atleta tinha contrato com o Tricolor até o fim deste ano e estava emprestado ao Galo na última temporada, mas uma série de fatores pesaram para a transferência em definitivo do defensor, que vai rescindir com a equipe baiana.

Vitor Hugo terminou a temporada como titular na zaga do Atlético-MG e demonstrou interesse em continuar no time comandado por Sampaoli. Bahia e Galo, inclusive, já encontraram um denominador comum, agora só resta o zagueiro acertar detalhes com os clubes.

O Atlético-MG vai pagar um valor ao Bahia referente à rescisão contratual de Vitor Hugo. Além disso, o Tricolor pode faturar com bônus e metas de atuação. A expectativa é que o total dessa transferência chegue a 1 milhão de euros.

O Bahia também avaliou como positiva a negociação, principalmente em termos contratuais. Além de estar com 34 anos, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho desta temporada, já que o vínculo de Vitor Hugo com o Tricolor era até o fim de 2026. A equipe baiana também aproveita a oportunidade para liberar espaço na folha salarial.

Vitor Hugo em ação na partida entre Bahia e Vasco (Foto: Rafael Falcão/Pera Photo Press)

Vitor Hugo se reencontra no Atlético depois de passagem pelo Bahia

Contratado em definitivo pelo Tricolor em abril de 2023, primeiro ano do time sob a gestão do Grupo City, Vitor Hugo começou a ganhar espaço na reta final do Brasileirão daquele ano, já sob o comando de Rogério Ceni, e somou 29 jogos com a camisa azul, vermelha e branca. Mas o atleta não teve continuidade no time, acabou emprestado rapidamente ao Panathinaikos, da Grécia, e teve dificuldade ao retornar em 2024, o que viabilizou sua transferência para o Atlético-MG.

Formado no Santo André, Vitor Hugo soma passagens por clubes como América-MG e Ituano antes de chegar ao Palmeiras em 2015, quando começou a despontar no cenário nacional ao ser campeão da Copa do Brasil. O bom desempenho no Verdão até 2017 o levou à Fiorentina, da Itália, onde atuou até voltar ao clube paulista em 2019. Antes de ser contratado pelo Bahia em 2023, o defensor ainda passou três temporadas no Trabzonspor, da Turquia.

