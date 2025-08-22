Cruzeiro x Internacional, pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cruzeiro e Internacional, que fizeram grandes confrontos nos anos 1970, enfrentam-se neste sábado (23), às 18h30, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos distintos na competição. No turno, o Colorado venceu por 3 a 0, no Beira-Rio, em 6 de abril. A partida terá transmissão do Prime Video.

Cruzeiro x Internacional CRU INT BRASILEIRÃO 21ª RODADA Data e Hora Sábado, 23 de agosto de 2025, às 18h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Var Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) Onde assistir

O Cruzeiro está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, mas passa por um momento de instabilidade. A equipe celeste não vence há duas rodadas (empate por 1 a 1 com o Mirassol e derrota por 2 a 1 para o Santos) e está há três jogos sem vencer no Mineirão (além da derrota para o Santos, empatou com o CRB por 0 a 0 pela Copa do Brasil e perdeu por 2 a 1 para o Ceará).

Cruzeiro vem de empate com o Mirassol, com gol do artilheiro Kaio Jorge (Foto: Rapha Marques/Cruzeiro)

Para enfrentar o Internacional, o técnico Leonardo Jardim terá a volta de três jogadores que cumpriram suspensão diante do Mirassol, segunda-feira (18): o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian. Quem também pode voltar ao time é o lateral-direito William, que passou os últimos dias fazendo um trabalho para recuperação de pancada no quadril.

No Colorado, a pressão é grande sobre o técnico Roger Machado. Quarta-feira (20), o Inter foi eliminado da Copa Libertadores, com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Beira-Rio. Pelo Brasileiro, o time vem de outra derrota para o Rubro-Negro carioca por 3 a 1, também em casa. A equipe gaúcha ocupa a 12ª posição, com 24 pontos.

Roger Machado não terá dois atacantes que não são considerados titulares: Vitinho e Enner Valencia, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O técnico tem uma dúvida no ataque, entre Ricardo Mathias e Borré. Carbonero, recuperado de lesão, também pode aparecer no time.

Rafael Borré comemora gol na vitória do Inter no turno do Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Internacional defende tabu de mais de 10 anos contra o Cruzeiro no Mineirão

Há mais de 10 anos que o Cruzeiro não derrota o Internacional no Mineirão. A última vitória da Raposa diante do Colorado foi em 4 de outubro de 2014, por 2 a 1, pelo Brasileirão. São seis jogos de jejum, com quatro empates e duas vitórias gaúchas.