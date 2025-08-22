Contratação de Sinisterra é anunciada pelo Cruzeiro

O atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, é o novo reforço do Cruzeiro para a temporada. O clube divulgou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (22), o empréstimo do jogador pelo Bournemouth até o fim de junho de 2026, com opção de compra ao fim do vínculo. Sinisterra chegou a Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (20), concluiu os exames médicos na Toca da Raposa 2 e assinou contrato.

Sinisterra é o segundo reforço do Cruzeiro na era Leonardo Jardim e, curiosamente, deve ocupar a posição da contratação anterior, o atacante Wanderson, que veio do Internacional em março, um mês após a chegada do técnico português à Toca da Raposa.

O atacante colombiano também é a primeira contratação nesta janela de transferência, aberta no início de julho – o Cruzeiro era o único clube da Série A do Brasileirão que ainda não havia se reforçado para o restante da temporada. A diretoria celeste, no entanto, continua em busca de outro atacante, com características semelhantes, para atender ao pedido de Leonardo Jardim. O prazo para contratações se encerra em 2 de setembro.

Sinisterra é destro e atua mais pelo lado esquerdo do campo. A imposição física, o duelo de um contra um e a finalização de média distância são as principais características do colombiano, que já disputou 18 jogos e marcou cinco gols pela seleção de seu país. A última partida foi em 15 de outubro de 2024, quando atuou por 14 minutos, marcou gol e deu assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Barranquilla, na Colômbia.

Estreia de Sinisterra pelo Cruzeiro poderá ser no clássico

Sinisterra poderá estrear pelo Cruzeiro assim que seu nome for publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Para o jogo de sábado (23), contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileiro, o prazo está apertado até mesmo pelas poucas sessões de treinamento que o colombiano poderá fazer com os novos companheiros.

O mais provável é que a estreia fique para o primeiro jogo contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV.

Sinisterra jogou pela última vez em 15 de março, quando sofreu lesão na coxa, na derrota do Bournemouth para o Brentford, em casa, por 2 a 1, pela Premier League – o atacante entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo e saiu aos 40 minutos. Mas, no desembarque do Aeroporto de Confins, o colombiano disse que já está em condições de jogo:

- Eu vinha treinando com a minha equipe. Obviamente, falta um pouco de ritmo de jogo, mas vou estar pronto para competir o mais rápido possível – afirmou o atacante.

Sinisterra se destacou no futebol holandês e inglês

Luis Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, clube pelo qual jogou até 2018, quando foi vendido Feyenoord-HOL. Após quatro temporadas, o atacante colombiano se tornou a maior venda do clube em julho de 2022, negociado por 25 milhões de euros para o Leeds United, da Inglaterra. Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado ao Bournemouth e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo.