A grande quantidade de papel picado que cobriu o gramado durante a recepção da torcida colorada na Libertadores foi uma sucessão de erros e não tem envolvimento completo do Internacional. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver homens arremessando grandes sacos de papel no campo.

O excesso de papel picado cobriu completamente o gramado, exigindo que funcionários do estádio utilizassem sopradores e vassouras para remover o material. Por isso, a partida, originalmente marcada para as 21h30, só começou às 21h50 após a necessidade de limpeza do campo.

Novo ângulo esclarece origem do papel picado

Chuva de papel picado na Libertadores foi sucessão de erros

O material e a quantidade usada não foi autorizada pela Conmebol, conforme antecipa o regulamento da competição; O local escolhido para os projetores do papel - acima das cabines de imprensa - também foi inadequado (como de fato aconteceu, a intervenção do vento empurraria a maior parte para dentro do campo); O centro de operações, responsável por organizar as partidas no Beira-Rio, não foi informado sobre essas ações, logo, não pode prestar suporte à operação; A limpeza do gramado foi prejudicada pela grama molhada, que fez com que os papéis grudassem ainda mais.

Anteriormente, a direção do Internacional aprovou a chuva de papel picado mas não esteve de acordo com o material, a quantidade e o local de onde foram arremessados no duelo. A intenção original era contribuir para a festa e o clima de decisão de Libertadores que a partida carregava.

O futuro de Flamengo e Internacional

O Flamengo venceu o jogo de volta por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Pedro, eliminando o time gaúcho da competição continental, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã.

Após a eliminação na Libertadores, o Internacional volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será contra o Cruzeiro, fora de casa, no dia 23 de agosto, às 18h30. Na sequência, o Colorado enfrentará o Fortaleza em casa no dia 31 de agosto, às 20h30, e depois o Palmeiras fora no dia 13 de setembro, em horário ainda não definido.

O Flamengo, por sua vez, enfrentará o Vitória em casa no dia 28 de agosto, às 21h. Depois receberá o Grêmio no dia 31 de agosto, às 16h, e posteriormente jogará contra o Juventude fora de casa no dia 13 de setembro, em horário a ser definido.