O técnico Roger Machado está sob pressão no Internacional. Segundo apuração do LANCE!, o treinador terá dois jogos para apresentar evolução e somar pontos no Campeonato Brasileiro. Caso isso não aconteça, as chances de demissão aumentam.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Após as eliminações na Copa do Brasil, para o Fluminense, e na Libertadores, para o Flamengo, o Colorado tem pela frente apenas a disputa do Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no sábado (23), às 18h30, seguido do duelo com o Fortaleza, no dia 31, às 20h30.

A diretoria acredita que bons resultados antes da próxima Data Fifa podem trazer tranquilidade, além de dar tempo para a equipe ganhar confiança, subir na tabela e mirar objetivos maiores.

continua após a publicidade

Roger Machado pelo Internacional

Roger Machado chegou ao Beira-Rio em julho de 2024. Após um começo com alguma instabilidade e a eliminação na Sul-Americana, o time do Inter engatou uma série de partidas invictas. Foram 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro – a maior série na era dos pontos corridos – e a conquista de uma vaga na Libertadores de 2025.

No primeiro semestre deste ano, Roger Machado, sua comissão técnica e o elenco tinham um objetivo acima de todos: a reconquista do Gauchão. Há oito anos, o Colorado não levantava a taça estadual e via o coirmão chegar ao hepta. Se o Grêmio vencesse esse ano, igualaria o octa alvirrubro, marca obtida entre 1969 e 1976.

continua após a publicidade

Somando a campanha do título, vencido justamente em dois Gre-Nais, às primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores, o Inter engatou 17 confrontos sem perder. A partir da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, iniciou-se um período de instabilidade. Os jogadores chegaram a comentar que o grupo só sabia jogar sobre pressão.

Roger Machado ganhou sobrevida no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Mas o técnico seguia inabalável. Afinal, tinha uma faixa no peito, a classificação no grupo da morte no torneio continental – que tinha Atlético Nacional-COL, Bahia e Nacional-URU – e estava nas oitavas de final.

Os questionamentos ao trabalho de Roger Machado, porém, vieram após a parada para o Mundial de Clubes. Apesar de três vitórias consecutivas, a equipe não teve boas atuações. E as eliminações para o Fluminense, na Copa do Brasil, e para o Flamengo, na Libertadores, além das quatro derrotas seguidas no Beira-Rio, entornaram o caldo.

Possíveis vitórias contra Cruzeiro e Fortaleza podem trazer tranquilidade para um time que, no momento, vive a maior turbulência da temporada.

Números de Roger Machado no Internacional