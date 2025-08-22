Sinisterra fala das características e da expectativa de atuar pelo Cruzeiro

O colombiano Luis Sinisterra, novo reforço do Cruzeiro, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (22), na Toca da Raposa. Contratado por empréstimo até junho de 2026, ao Bournemouth, da Inglaterra, o atacante vai usar a camisa 17 e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Sinisterra, de 26 anos, falou sobre suas características em campo:

- Minhas características são a velocidade, determinação, um contra um, resgate, buscar o gol, também posso dar assistência. Espero mostrar tudo isso aqui no Cruzeiro. Obviamente, também vou aprender coisas que me faltam. Sou um jogador que ajuda defensivamente, muito comprometido com a equipe – afirmou.

Sinisterra é o 10º colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro e, na entrevista, citou um conterrâneo que fez muito sucesso no clube em 2023:

- A expectativa é grande. Venho com o desejo de fazer grandes coisas. O Victor (Aristizábal) foi um grande jogador do Cruzeiro. Espero fazer muitos gols, boas partidas, apaixonar a torcida com meu futebol. Tenho muita gana, fome de jogar com essa camisa e de ganhar coisas grandes, que é o mais importante – disse Sinisterra.

Sinisterra espera repetir no Cruzeiro o sucesso de Aristizábal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No último ano, Sinisterra sofreu com seguidas contusões e jogou pouco – a última partida foi em 15 de março, quando teve lesão na coxa, na derrota do Bournemouth para o Brentford, em casa, por 2 a 1, pela Premier League – o atacante entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo e saiu aos 40 minutos. Mas garante que está totalmente recuperado:

- Tive um ano difícil, mas agora me sinto muito bem, sinto que tenho evoluído muito. Espero estar nas melhores condições o mais rápido possível para ajudar a equipe. Agora mesmo vamos iniciar o trabalho para estar saudável e poder jogar muitas partidas – disse Sinisterra.

Sinisterra espera estar em campo no clássico Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Apesar de regularizado, Sinisterra não será aproveitado na partida deste sábado (23), contra o Internacional, às 18h30, no Mineirão, pelo Brasileirão. A estreia deve ficar para o primeiro clássico contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV. O colombiano já está sabendo da importância desse confronto:

- Eu olhei um pouco, conheci um pouco a história do clube. Sei que há uma grande rivalidade aqui e que, na semana que vem, vai ter um clássico. Espero poder estar lá e, se não, apoiar a equipe, mas vou trabalhar da melhor maneira possível para estar apoiando a equipe no campo – prometeu.

Outro objetivo de Sinisterra é voltar à Seleção Colombiana e disputar a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá:

- Claro que a Copa do Mundo é um objetivo que tenho a médio prazo. Agora, quero me adaptar da melhor forma possível, estar com a equipe o mais rápido e me destacar para estar com a minha seleção no Mundial. É um objetivo que tenho clara na minha mente e no meu futuro – afirmou o atacante colombiano.

O contrato de empréstimo de Sinisterra ao Cruzeiro estabelece uma obrigação de compra de 50% dos direitos do jogador, caso algumas metas sejam alcançadas.