Cruzeiro x Corinthians, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (23), às 203h0, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão, numa prévia do confronto pela semifinal da Copa do Brasil. As duas equipes têm como objetivo, a quatro rodadas do fim do campeonato, classificação para a Copa Libertadores, mas em situações distintas. O jogo será transmitido ao vivo pelo "Prime Video".

Cruzeiro x Corinthians CRU COR 35ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Domingo, 23 de novembro de 2025, às 20h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Terceiro colocado no Brasileirão, com 65 pontos, e invicto há nove rodadas, o Cruzeiro, já classificado na pré-Libertadores de 2026, busca agora vaga direta na fase de grupos. Para isso, sem depender de outros resultados da rodada, terá de derrotar o Timão. Mas, até com derrota, a Raposa pode se garantir no G5, desde que conte com tropeços de Botafogo, Fluminense e Bahia.

O Corinthians está na décima colocação do Brasileiro com 45 pontos, atrás de São Paulo e Red Bull Bragantino nos critérios de desempate. O Timão, que vem de vitória no clássico contra o Tricolor por 3 a 1, na quinta-feira (20), luta por classificação para a Copa Libertadores de 2026, ainda que nas fases preliminares.

Cruzeiro e Corinthians farão uma das semifinais da Copa do Brasil, após o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será no Mineirão, em 10 de dezembro, às 21h30, e a partida de volta, na Neo Química Arena, dia 14, às 18h.

Cruzeiro e Corinthians ficaram no 0 a 0, no turno, na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Para o jogo deste domingo (23), o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá o retorno de Christian, Matheus Pereira e Arroyo, que, suspensos, não participaram do empate por 3 a 3 com o Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul. O meia Matheus Henrique levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Eduardo continua de fora, com lesão na coxa esquerda.

No Corinthians, o técnico Dorival Júnior, mais uma vez, não contará com o goleiro Hugo Souza, com lesão na coxa esquerda. Maycon, com tendinopatia no joelho direito, também fica de fora. Raniele, em fase final da transição, pode ser liberado para o jogo.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

CORINTHIANS (Técnico Dorival Júnior)

Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.