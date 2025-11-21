O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão igualou a campanha do rival na tabela de classificação, com mesmo número de pontos, vitórias, gols sofridos e marcados.

Ambos os clubes têm 45 pontos, com 12 vitórias, nove empates e 13 derrotas. Além disso, os rivais marcaram 38 gols e sofreram 39. Entretanto, na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a nona colocação, enquanto o Corinthians está em décimo.

O critério de desempate que mantém o Tricolor à frente é o número de cartões vermelhos: o São Paulo recebeu seis advertências máximas no torneio, contra oito do Corinthians. A disputa pela posição ficou ainda mais acirrada, principalmente por causa da briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Sonho continental

Os seis primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga na próxima Libertadores. Flamengo e Palmeiras, líderes do torneio e finalistas da competição continental no próximo dia 29, podem abrir uma vaga extra para o sétimo colocado, que hoje pertence ao Bahia, com 53 pontos.

O torneio ainda pode gerar mais uma vaga para a Pré-Libertadores, caso Cruzeiro, atualmente em terceiro, ou Fluminense, sexto colocado, vençam a Copa do Brasil. Nesse cenário, a conquista garantiria uma vaga direta para o torneio continental, liberando uma vaga para o oitavo colocado na tabela.

Três clubes despontam na disputa pelo oitavo lugar: RB Bragantino, São Paulo e Corinthians, todos com 45 pontos no Brasileirão. Além dessas equipes, o Atlético Mineiro possui 44 pontos, e o Grêmio, que fecha a zona da Sul-Americana, tem 42 pontos.

Próximos jogos

As duas equipes podem se igualar na próxima rodada. No domingo, o São Paulo enfrenta o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Mais tarde, às 20h30 (de Brasília), o Corinthians joga contra o Cruzeiro, no Mineirão, em um confronto que serve como prévia da semifinal da Copa do Brasil, torneio em que o Timão ainda pode garantir uma vaga direta na próxima Libertadores.