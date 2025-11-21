Cruzeiro pode se garantir no G5 do Brasileirão no domingo (23); veja como

Depois de perder a chance de se garantir na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, com o empate por 3 a 3 com o Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS), o Cruzeiro pode atingir o objetivo estabelecido pelo técnico Leonardo Jardim no jogo contra o Corinthians, domingo (23), às 20h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Com 65 pontos na terceira colocação, o Cruzeiro, já garantindo nas fases preliminares da Libertadores, pode ser ultrapassado por Mirassol (60 pontos), Botafogo (55), Fluminense (54) e Bahia (53), caindo para a sétima posição. Portanto, precisa que duas dessas equipes não façam os pontos necessários para alcançá-lo nas últimas quatro rodadas.

Para garantir um lugar no G5 já na próxima rodada do Brasileirão, a equipe celeste precisará de dois tropeços de Botafogo, Fluminense e Bahia. O Alvinegro carioca enfrenta o Grêmio, sábado (22), no Nilton Santos; o Tricolor carioca joga contra o Palmeiras, sábado (22), no Allianz Parque; e o Tricolor baiano recebe o Vasco, domingo (22), às 16h. Assim, o Cruzeiro entrará em campo conhecendo o resultado dos concorrentes diretos.

Leonardo Jardim repete que objetivo do Cruzeiro é vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Se derrotar o Corinthians, no Mineirão, o Cruzeiro garante vaga na fase de grupos da Libertadores independentemente dos demais resultados da rodada. Em caso de empate com o Timão, a Raposa terá de contar com empate do Botafogo ou do Fluminense – o Bahia não o alcançaria mesmo com vitória sobre o Vasco.

Vaga no G5 do Brasileirão pode ser garantida mesmo com derrota do Cruzeiro

Ainda em caso de derrota para o Corinthians, o Cruzeiro pode se garantir no G5 no domingo (23). Para isso, terá de contar com dois resultados entre estes três: derrota do Botafogo, empate do Fluminense e empate do Bahia.

Se tivesse derrotado o Juventude em Caxias do Sul, a Raposa já teria se classificado para a fase de grupos da Libertadores, porque seria beneficiada pela derrota do Bahia para o Fortaleza por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, na quinta-feira (20).