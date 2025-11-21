Técnico do Cruzeiro terá retorno de titulares para jogo contra o Corinthians

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá a volta de três titulares para a partida de domingo (23), contra o Corinthians, no Mineirão, às 20h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os meias Christian e Matheus Pereira e o atacante Arroyo cumpriram suspensão no empate por 3 a 3 com o Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS).

Apesar de o treinador ter minimizado o peso da ausência desses jogadores no empate na Serra Gaúcha, ficou clara a deficiência na marcação cruzeirense, principalmente na metade ofensiva do campo. O Cruzeiro já vinha atuando sem o atacante Wanderson, que ajuda muito na recomposição, e perdeu também Christian, Matheus Pereira e até a primeira opção para o meio-campo, o meia Eduardo, que, com lesão na coxa esquerda, deve continuar de fora da equipe.

Quem também não poderá enfrentar o Corinthians é o meia Matheus Henrique, que voltou a jogar depois de 46 dias afastado por causa de fratura na costela e recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Juventude. Por outro lado, o volante reserva Walace volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão na quinta-feira (20).

A provável escalação do Cruzeiro é:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Atacante Arroyo em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro e Corinthians voltam a se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians fazem, neste domingo (23), uma prévia do confronto pela semifinal da Copa do Brasil – os jogos serão dias 10 e 14 de dezembro, respectivamente no Mineirão e na Neo Química Arena.

No entanto, Leonardo Jardim, na entrevista coletiva no Alfredo Jaconi, afirmou que ainda não está pensando na Copa do Brasil e sim em garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026:

- Sinceramente, não estou muito preocupado com a Copa do Brasil, porque não temos os pontos suficientes para atingir a fase de grupos da Libertadores. Meu único foco é procurar esses três pontos – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Para se classificar para a fase de grupos da Libertadores, como deseja Leonardo Jardim, o Cruzeiro precisa apenas de mais dois pontos nos quatro jogos restantes do Brasileirão. Ou seja, se derrotar o Corinthians, no Mineirão, a equipe celeste se garante no G5 do Brasileirão, independentemente de outros resultados da rodada.