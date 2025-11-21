CBF repete árbitro do turno para Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão

O árbitro carioca Alex Gomes Stefano foi escalado pela Comissão de Arbitragem da CBF para a partida de domingo (23), entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, às 20h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, ele também apitou o confronto pelo turno, que terminou empatado por 0 a 0, na Neo Química Arena, em 23 de julho, pela 16ª rodada.

Nas 32 vezes em que foi escalado pela CBF nesta temporada, o árbitro carioca, de 37 anos, trabalhou em mais três partidas do Cruzeiro e em outra do Corinthians, além do jogo entre os dois times pelo turno.

Alex Gomes Stefano foi o árbitro da estreia da equipe celeste no Brasileirão, a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, em 29 de março. Depois apitou a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em 20 de abril, pela quinta rodada, e o empate por 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em 12 de junho, pela 12ª rodada.

Nessa partida, o árbitro carioca foi muito criticado por ter permitido a sequência do jogo apesar da forte chuva em Salvador, que deixou o gramado do Barradão encharcado. Alex Gomes Stefano expulsou o meia Eduardo, do Cruzeiro, por causa de uma entrada forte no lateral Jamerson, do Vitória. Inicialmente, o árbitro havia mostrado apenas o amarelo, mas mudou de opinião ao ver a gravidade da contusão do jogador do time baiano.

Wanderson, do Cruzeiro, e Matheuzinho, do Corinthians, no jogo pelo turno (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Árbitro carioca apitou vitória do Corinthians sobre rival do Cruzeiro

Alex Gomes Stefano também foi o árbitro da vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, em 18 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam domingo (23), no Mineirão, pensando na Copa Libertadores. A equipe celeste, em terceiro lugar com 65 pontos, quer se garantir na fase de grupos da competição sul-americana. E o Timão, em 10º lugar, com 45 pontos, atrás de Bragantino e São Paulo nos critérios de desempate, ainda briga por vaga na Libertadores de 2026.