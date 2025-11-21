Corinthians adota cautela, e Hugo Souza deve ser baixa contra o Cruzeiro

O Corinthians não deve ter Hugo Souza para o confronto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (23), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro sofre com uma lesão traumática na coxa esquerda e desfalcou o clube alvinegro nas últimas três rodadas.

Hugo Souza vem sendo avaliado diariamente pela comissão técnica. O goleiro apresentou evolução em seu processo de recuperação, porém ainda não o suficiente para retornar aos gramados. Ele chegou a ser considerado dúvida até instantes antes do Majestoso, mas a decisão final foi de que o atleta nem sequer fosse relacionado para a partida.

A última vez que Hugo Souza disputou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, no dia 2 de novembro. Com uma pancada na coxa, o atleta acabou sendo cortado da Seleção Brasileira, para a qual havia sido convocado por Ancelotti para os amistosos do período da Data Fifa.

- Vem sendo monitorado, está evoluindo nos trabalhos, mas ainda não tem como. Demanda mais tempo. Não foi uma lesão simples, tanto é que o tirou da convocação. Por mais que tenha esforço e vontade para jogar hoje, não conseguiu. Estamos monitorando sua situação, sua evolução. Não acredito que esteja em condições para a próxima partida. Acredito que mais para frente - disse Dorival Júnior em entrevista coletiva após vitória no Majestoso.

O goleiro desfalcou o Timão nas derrotas para RB Bragantino e Ceará, além da vitória sobre o São Paulo. Felipe Longo foi o substituto de Hugo Souza nestas partidas. A intenção da comissão técnica é contar como atleta só quando ele estiver 100%, visando as semifinais da Copa do Brasil, que também serão contra o Cruzeiro.