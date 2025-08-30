Cruzeiro x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações

menu hamburguer
O Cruzeiro recebe o Palmeiras neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e conta com transmissão da TV Brasil e do Sportv, além da Globo para quem assiste no estado de Minas Gerais.

Após uma primeira fase na liderança, a Raposa venceu o Palmeiras por 3 a 1 no último domingo (24), na Arena Barueri, e construiu uma vantagem de dois gols. O Palmeiras, por sua vez, chega à fase final precisando reverter a desvantagem.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo

Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Semifinal
Brasileirão Feminino
Data e Hora
Domingo, 31 de agosto de 2025
Local
Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Rejane Caetano da Silva (RJ)
Assistentes
Gizeli Casaril (SC)
Var
Anderson Da Silveira Farias (RS)
Onde assistir

O Cruzeiro venceu 11 dos 15 jogos na fase classificatória, com três empates e apenas uma derrota, para o Corinthians. Nas quartas, empatou com o Red Bull Bragantino sem gols na primeira partida e venceu a segunda por 2 a 0, jogando em casa, na Arena Independência.

O Palmeiras ficou na quarta colocação na primeira fase, com nove vitórias, três empates e três derrotas. No mata-mata, eliminou o Flamengo após perder o jogo de ida por 3 a 2 e vencer por 3 a 0 em casa.

Jogo decisivo das Cabulosas já tem público superior a 10 mil torcedores

PALMEIRAS X CRUZEIRO
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO:  Camila, Belinha, Vitória Calhau, Paloma e Gisseli, Bedoya, Gaby Soares, Marília, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

PALMEIRAS: Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

circulo com pontos dentroTudo sobre

