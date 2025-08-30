Cruzeiro x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Cabulosas têm a vantagem após vencer jogo de ida
O Cruzeiro recebe o Palmeiras neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e conta com transmissão da TV Brasil e do Sportv, além da Globo para quem assiste no estado de Minas Gerais.
Após uma primeira fase na liderança, a Raposa venceu o Palmeiras por 3 a 1 no último domingo (24), na Arena Barueri, e construiu uma vantagem de dois gols. O Palmeiras, por sua vez, chega à fase final precisando reverter a desvantagem.
Ficha do jogo
O Cruzeiro venceu 11 dos 15 jogos na fase classificatória, com três empates e apenas uma derrota, para o Corinthians. Nas quartas, empatou com o Red Bull Bragantino sem gols na primeira partida e venceu a segunda por 2 a 0, jogando em casa, na Arena Independência.
O Palmeiras ficou na quarta colocação na primeira fase, com nove vitórias, três empates e três derrotas. No mata-mata, eliminou o Flamengo após perder o jogo de ida por 3 a 2 e vencer por 3 a 0 em casa.
PALMEIRAS X CRUZEIRO
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
- 📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (canal aberto)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Camila, Belinha, Vitória Calhau, Paloma e Gisseli, Bedoya, Gaby Soares, Marília, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
PALMEIRAS: Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
