A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, irá disponibilizar, sem custos, sua aeronave particular da Placar para transportar a equipe feminina até Belo Horizonte, onde o clube enfrenta o Cruzeiro pela partida de volta do Campeonato Brasileiro, segundo apurou a reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

+ Palmeiras treina para clássico com o Corinthians com convocado e destaques da base

Apesar de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ser responsável por toda a logística em viagens acima de 500 km na competição, a mandatária optou por oferecer à equipe feminina a mesma estrutura fornecida ao elenco masculino. A delegação embarca para Belo Horizonte neste sábado (30).

A opção de transportar as atletas em avião particular partiu da própria presidente, que aposta na nova logística para proporcionar maior conforto ao elenco e consolidar a modalidade no clube, que anteriormente conquistou o título da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Na partida de ida, disputada na Arena Barueri, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 1. Agora, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Caso avancem à final da competição, as Palestrinas aguardam o resultado do confronto entre Corinthians e São Paulo.

As partidas da semifinal ocorrerão de forma simultânea. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue vivo no Paulistão e Copa do Brasil feminina.

continua após a publicidade

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram Leila Pereira)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Os destaques do Palmeiras

Com destaque para Amanda Gutierres e Tainá Maranhão, o Palmeiras chega embalado para buscar a virada e reafirmar seu espaço entre as potências do futebol feminino nacional.

Na temporada passada, o clube destinou R$ 18 milhões ao departamento feminino, entre base e profissional — valor registrado no Relatório Administrativo do Balanço Financeiro. A tendência é que esse investimento seja superado em 2025.

O mercado também mostrou a força do projeto. Para 2025, o Verdão anunciou reforços para a sequência da temporada, como Raíssa Bahia (ex-Grêmio), Ana María Guzmán (emprestada pelo Bayern de Munique e atleta da Seleção Colombiana), Tainá (ex-América-MG), Anny Marabá (Internacional) e Emily (Madrid CFF).