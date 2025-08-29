Jogo decisivo das Cabulosas já tem público superior a 10 mil torcedores

Mais de 10 mil torcedores já garantiram presença na segunda partida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Cruzeiro e Palmeiras, domingo (31), às 10h30, na Arena Independência. O clube celeste divulgou nova parcial da venda antecipada de ingressos na manhã desta sexta-feira (29). As Cabulosas venceram o jogo de ida por 3 a 1, domingo (24), na Arena Barueri, e podem perder por um gol de diferença para chegar à final pela primeira vez.

Os ingressos custam R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam o preço de R$ 20. A compra é feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Para a torcida do Palmeiras, a venda dos bilhetes é pelo site baladapp.com.br.

A torcida do Cruzeiro vai ocupar o Setor Especial Pitangui, com entrada pelo Portão 3 do Independência, e o Setor Especial Minas, pelo Portão 6. Os torcedores do Palmeiras terão acesso ao estádio pelo Portão 10, na rua Ismênia Tunes.

Público de domingo (31) será novo recorde em jogo das Cabulosas

Com essa nova parcial, já está garantido o novo recorde de público em jogos de futebol feminino em Minas Gerais. A marca anterior pertencia à final do Campeonato Mineiro de 2021, no Mineirão, em 21 de novembro daquele ano, quando o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 1 a 0. Foram 7.829 torcedores no clássico mineiro.

No jogo de ida, Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1, de virada, em Barueri (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

Na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro, em 17 de agosto, também no Independência, a torcida do Cruzeiro já havia batido o recorde na história do futebol feminino do clube no estádio e também do Campeonato Brasileiro deste ano, com 5.799 pessoas. A marca anterior das Cabulosas na Arena Independência era de 3.275 torcedores, contra o Palmeiras, no mata-mata da competição nacional em 2024.