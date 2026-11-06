Crotone x Giugliano: onde assistir, horário e escalações
Crotone x Giugliano: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Crotone e Giugliano se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Ezio Scida, em Crotone, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Crotone foi derrotado pelo Potenza por 4 a 2 fora de casa, pela Serie C1. Já o Giugliano venceu o Casertana por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Crotone ocupa a 13ª colocação, enquanto o Giugliano está em 8º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone C.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; F. Groppelli, G. Tanco, N. Armini e A. Veltri; F. Grosso, Pedro Rodríguez e F. Crapisto; K. Barcella, M. Zunno e A. Musso.
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
S. Greco; C. Panico, M. Caldore, Pedro Justiniano e M. Marchisano; L. Forciniti, R. De Rosa e R. Zammarini; U. Galletta, Ibourhima Baldé e G. Esposito.
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