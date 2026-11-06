Crewe Alexandra x AFC Wimbledon: onde assistir, horário e escalações

Crewe Alexandra e AFC Wimbledon se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Mornflake Stadium, em Crewe, Cheshire, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O último confronto oficial entre ambas as equipes não está disponível, assim como seus desempenhos recentes em competições oficiais não foram informados.

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Informações sobre a tabela de classificação atual das equipes na FA Cup 2026/2027 não estão disponíveis.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Mornflake Stadium, Crewe, Cheshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 12h

Local: Mornflake Stadium, Crewe, Cheshire

Fase: Fase 1