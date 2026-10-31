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Cosenza x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações

Cosenza x Internazionale II: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Internazionale II
Onde assistir ao vivo a partida entre Cosenza e Internazionale II pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cosenza e Internazionale II se enfrentam neste domingo (1º), às 8h30 (horário de Brasília), no Stadio San Vito-Luigi Marulla, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Cosenza empatou com o Savoia por 1 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Internazionale II venceu o Scafatese por 2 a 1, em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação, o Cosenza ocupa a 12ª colocação, enquanto o Internazionale II está em 9º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 1 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio San Vito-Luigi Marulla, Cosenza
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 8h30
Local: Stadio San Vito-Luigi Marulla, Cosenza
Rodada: 12
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; P. Dametto, A. Dalmazzi, R. Paşcalău e B. Cimino; N. Contiliano, R. Palmieri e A. Ndow; E. McJannet, F. Palazzino e S. Achour.

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Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Tosto, G. Garonetti, A. Donato e M. Marello; I. Kaczmarski, L. Fiordilino e Charlys; I. Amerighi, J. Iddrissou e T. Fumagalli.

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