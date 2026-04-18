Coritiba x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (19) no Couto Pereira
Neste domingo (19), o Coritiba recebe o Atlético às 16h no Couto Pereira, em confronto válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Como visitante, Atlético-MG tem retrospecto recente ‘perfeito’ contra o Coritiba
Atlético Mineiro18/04/2026
- Atlético Mineiro
Foco no Brasileiro: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Coritiba
Atlético Mineiro18/04/2026
- Atlético Mineiro
Análise: Mesmo com a vitória, sinal de alerta é ligado no Atlético-MG
Atlético Mineiro17/04/2026
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Coritiba chega mais descansado para o confronto após uma semana livre de compromissos. Na última partida, o Coxa conquistou um bom resultado ao empatar em 2 a 2 com o Botafogo fora de casa. Recém-promovida, a equipe paranaense faz uma campanha surpreendente neste início de Campeonato Brasileiro, somando 16 pontos e ocupando a 7ª colocação.
Já o Atlético não teve o mesmo período de descanso. No meio de semana, o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1, apesar de uma atuação abaixo do esperado e com muitas dificuldades ao longo da partida. No Brasileirão, o time mineiro soma 14 pontos e aparece logo atrás na tabela, na 8ª posição.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Coritiba x Atlético-MG
Coritiba x Atlético-MG
12° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 19 de Abril às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira (Curitiba)
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastian Gómez, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk
