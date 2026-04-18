Foco no Brasileiro: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Coritiba

O Atlético busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Para isso, enfrenta o Coritiba neste domingo (19), às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada da competição.

O Atlético busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Para isso, enfrenta o Coritiba neste domingo (19), às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada da competição.

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Para o confronto, o técnico Domínguez terá mais um problema além dos desfalques que já vinham afetando a equipe. O lateral-direito Preciado, com um edema muscular na coxa esquerda, já ficou fora da partida pela Sul-Americana e deve continuar como baixa.

Além dele, seguem no departamento médico Patrick e Índio, ambos em recuperação após cirurgias. Já Alan Minda está na fase final de transição física, após lesão muscular na coxa.

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No Brasileirão, o Atlético vem de derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no último sábado. A equipe teve uma atuação muito abaixo do esperado e, como admitiu Hulk, poderia ter sofrido um placar ainda mais elástico.

Pela Sul-Americana, apesar da vitória recente, o desempenho também não convenceu. O time venceu o Juventud, vice-lanterna do campeonato uruguaio, por 2 a 1, mas apresentou muitas dificuldades na criação e organização das jogadas. O gol da vitória só saiu nos minutos finais da partida.

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Agora, o foco volta a ser o Campeonato Brasileiro. O Atlético visita o Coritiba com o objetivo de subir na tabela e se aproximar das equipes do topo. Atualmente, o time soma 14 pontos e ocupa a 8ª colocação.

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Opções do Atlético contra o Coritiba

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Lyanco e Vitão

Laterais: Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares

Dúvidas: Alan Minda

Lesionados: Patrick, Índio, Preciado