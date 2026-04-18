Como visitante, Atlético-MG tem retrospecto recente 'perfeito' contra o Coritiba

O Atlético aposta no bom retrospecto recente como visitante diante do Coritiba para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada da competição.

O Atlético aposta no bom retrospecto recente como visitante diante do Coritiba para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada da competição.

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Nas últimas quatro visitas a Curitiba, o Galo teve desempenho perfeito: venceu todas as partidas, com 100% de aproveitamento. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu apenas um, em confrontos válidos pelo Brasileirão:

Coritiba 1 x 2 Atlético – 7ª rodada do Brasileirão 2023

Coritiba 0 x 1 Atlético – 22ª rodada do Brasileirão 2022

Coritiba 0 x 1 Atlético – 8ª rodada do Brasileirão 2020

Coritiba 0 x 1 Atlético – 17ª rodada do Brasileirão 2017

Apesar do retrospecto positivo fora de casa, o último encontro entre as equipes terminou com vitória do Coritiba. Em 2023, na última vez em que o Coxa disputou a Série A, o Galo foi derrotado por 2 a 1 na Arena MRV. A partida ficou marcada por ser a primeira derrota do clube alvinegro em seu estádio.

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Retrospecto geral de Coritiba x Atlético em Curitiba

O retrospecto geral entre as duas equipes, considerando os jogos com mando da equipe paranaense em todas as competições, é bastante equilibrado. Diferentemente do recorte recente, o Coxa leva uma leve vantagem atuando em casa.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 22 vezes nesse cenário. O Coritiba venceu 10 partidas, enquanto o Atlético soma nove vitórias, além de três empates. No saldo de gols, há total equilíbrio: 24 marcados para cada lado.

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Curiosamente, apenas um desses confrontos não ocorreu pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2006, Coritiba e Atlético se enfrentaram pela Série B, e o Galo levou a melhor ao vencer por 3 a 2.

Coxa x Galo 2023 (Foto: Pedro Souza / Galo)

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