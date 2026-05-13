Dois reforços que chegaram ao Corinthians ainda não conseguiram engatar sequência como titulares nem, no mínimo, ampliar o número de minutos em campo. São eles o lateral Pedro Milans e o meio-campista Zakaria Labyad.

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Milans acumula 481 minutos na temporada, enquanto Labyad, mesmo com mais partidas disputadas (nove contra seis) soma apenas 114 minutos. O cenário passa por decisões técnicas de Fernando Diniz e também pelo contexto de cada partida, que influencia diretamente as escolhas do treinador.

Pedro Milans

O lateral chegou ao Corinthians ainda sob o comando de Dorival Júnior e foi utilizado em cinco das seis partidas em que vestiu a camisa alvinegra com o antigo treinador.

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Com Fernando Diniz, perdeu espaço. Mesmo sendo a primeira opção imediata para a posição, o jogador viu o técnico optar por improvisações no setor em algumas partidas, como no duelo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

— A gente pensou especificamente para o jogo de hoje. O Andrés desequilibra, tem mais dribles do Brasileiro, no 1x1 leva muita vantagem, e o Raniele fez uma partida brilhante hoje. Está de parabéns. Com a partida que fez hoje, passa a ser uma eventualidade de ser opção. O mais importante é que o Raniele é um jogador que sempre dá a cara, sempre defende o time, cada vez é um jogador muito com a cara do Corinthians — disse o treinador.

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Apesar de citar que a situação foi pontual, o treinador voltou a repetir a estratégia no confronto diante do Mirassol, também pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com Milans à disposição, optou por Raniele na lateral.

Números pelo Corinthians

Pedro Milans pelo Corinthians soma seis jogos, todos como titular. O lateral registra média de 0,7 passes decisivos por partida, além de 0,5 dribles certos, com 60% de aproveitamento nesse fundamento. No passe, tem 82% de precisão, enquanto apresenta 40% de acerto nos cruzamentos e 29% nos passes longos.

Defensivamente, Milans contabiliza 2,8 bolas recuperadas por jogo, além de 1 desarme e 1,2 interceptações de média. O jogador é driblado 0,2 vez por partida e registra 49% de eficiência nos duelos. Também comete 1 falta por jogo e possui nota 6,60 no SofaScore.

Zakaria Labyad

Com pouca sequência como titular no Corinthians, Zakaria Labyad conseguiu deixar boa impressão em parte da torcida. Ainda em busca de maior protagonismo, o meio-campista tenta transformar os minutos recebidos em argumentos para ganhar mais espaço no elenco.

O jogador chegou ao clube durante a gestão de Dorival Júnior. Na ocasião, o treinador afirmou que "conhecia pouco" o atleta e ressaltou que buscou informações sobre o meio-campista com Memphis Depay, com quem Labyad atuou no PSV, da Holanda.

— Com relação ao Zakaria, não foi um pedido meu. Mas estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos eu vou fazer. Conheço pouco do atleta, tive informações do Memphis. Mas que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem como todos os atletas. Não tem problema ele não ser indicado por mim. Vai ser um atleta importante e que tenha as melhores condições para fazer seu trabalho, lutar por seu espaço — comentou Diniz.

O meia marroquino pode ser uma das novidades do técnico Fernando Diniz na partida diante do Barra pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Na partida de ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol marcado por Jesse Lingard. Com isso, a equipe alvinegra joga pelo empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição.

Pedro Milans perdeu espaço no Corinthians sob o comando de Fernando Diniz (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Números pelo Corinthians

Zakaria Labyad pelo Corinthians soma nove jogos, nenhum como titular, com uma assistência registrada. O meia apresenta média de participação em gol a cada 124 minutos. No ataque, são cinco finalizações no total, com uma no alvo, além de 0,6 finalizações por jogo. Também soma duas grandes chances criadas e média de 0,8 passes decisivos por partida.

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Nos fundamentos técnicos, Labyad registra 0,2 dribles certos por jogo, com 100% de aproveitamento, além de 78% de acerto no passe e 25% nos passes longos. Defensivamente, apresenta 0,4 bolas recuperadas e 0,2 desarmes por partida. O jogador tem nota 6,59 no SofaScore.

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