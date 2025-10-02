Corinthians empata com Independiente na estreia da Libertadores Feminina
Timão levou gol nos acréscimos
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians estreou com empate na Libertadores Feminina. As Brabas ficaram no 1 a 1 com o Independiente Dragonas nesta quinta-feira (2), no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. Gabi Zanotti abriu o placar e Valencia deixou tudo igual no fim da partida.
Relacionadas
- Lance! Biz
Brasil é o país com mais emissoras transmitindo a Libertadores Feminina
Lance! Biz02/10/2025
- Futebol Feminino
Atacante do Corinthians fala sobre briga pelo título da Libertadores Feminina
Futebol Feminino02/10/2025
- Futebol Feminino
Guia Libertadores Feminina: tudo sobre o torneio
Futebol Feminino02/10/2025
Com o resultado, o Timão divide a liderança do Grupo A com as Dragonas. Mais tarde, às 20h (de Brasília), Santa Fe-COL e Always Ready-BOL se enfrentam pelo complemento da primeira rodada.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi Corinthians e Independiente
O Corinthians começou se impondo na partida. Com superioridade técnica, o Timão explorou as jogadas em velocidade, e a atacante Jhonson foi bastante acionada nos minutos iniciais.
A pressão logo deu resultado. Em ataque pela direita, Vic Albuquerque cruzou para Gabi Zanotti, que acabou derrubada dentro da área. Após revisão no VAR, a arbitragem confirmou o pênalti, convertido pela própria Zanotti com batida firme no canto esquerdo.
Depois dos 25 minutos, o Independiente cresceu no jogo. As Dragonas chegaram perto do empate após vacilo da defesa corinthiana e finalização de Valencia. Na sequência, voltaram a arriscar em chute de média distância, mas a bola não entrou.
Apesar de estar à frente do placar e ter domínio da posse de bola, o Timão teve dificuldades de furar o bloqueio adversário. No segundo tempo, portanto, o jogo teve mais equilíbrio, com chances das Dragonas.
Após cobrança de lateral pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Valencia, que dominou e acertou um belo chute no ângulo de Nicole, sem chances para a goleira. Com o golaço, o Independiente Dragonas deixa tudo igual em Banfield.
FICHA TÉCNICA
- Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas
- 📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
- 📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro
- ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
- ⚽ Gols: Gabi Zanotti (11'1T) e Valencia (48'2T)
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Mariza, Tamires e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Day Rodríguez e Vic Albuquerque; Robledo, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
INDEPENDIENTE: Maryana; Mayerli, Evelyn, Fiorella, Nicole, Hilda, Karen, Yaritza Nicole, Aldana Tamayo, Roldan e Nunes Rodrigues. Técnico: Gustavo Pineda.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias