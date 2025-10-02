Vitória das Brabas? IA crava resultado da estreia do Corinthians na Libertadores

Atual bicampeão da Libertadores Feminina, o Corinthians faz sua estreia na fase de grupos, contra o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (2). A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da primeira partida das “Brabas” na competição.

continua após a publicidade

➡️Jornalistas elegem favorito na Libertadores Feminina 2025

Além da equipe equatoriana, o grupo do Corinthians também conta com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e o Always Ready, da Bolívia. De olho na partida de estreia da equipe na Libertadores, a ferramenta apontou um favoritismo do Timão para o confronto.

Segundo a IA, as "Brabas" chegam embaladas para a partida de estreia da competição. Com uma sequência impressionante de 27 jogos sem perder, o Corinthians conta com a experiência de atletas como Gabi Nunes e Andressinha, e vai em busca do sexto título da Libertadores.

continua após a publicidade

Apostando em um resultado para o confronto, a ferramenta de inteligência artificial destacou a experiência da equipe paulista em competições sul-americanas, e apontou uma vitória suada do Corinthians, por 2 a 1. Segundo a IA, a probabilidade de vitória para o Timão é de 55%. Vale destacar que a equipe vem de duas vitórias seguidas.

➡️ Libertadores Feminina 2025: como chegam os brasileiros na competição

Onde assistir a Libertadores Feminina?

A Conmebol Libertadores Feminina 2025 será transmitida no Brasil pelo Grupo Globo, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV. De 2 a 18 de outubro, os torcedores poderão acompanhar os principais confrontos do torneio de clubes do futebol feminino sul-americano, disputado em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas