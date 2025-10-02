O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (2), contra o Independiente Dragonas, às 16h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. A atacante Ariel Godoi não escondeu a emoção de disputar sua primeira Libertadores com a camisa do Corinthians.

Ariel destacou o peso do momento e a motivação para ajudar a equipe na competição continental.

— Disputar a Libertadores pela primeira vez é uma sensação única. Sempre sonhei com esse momento e poder vivê-lo com a camisa do Corinthians, que tem tanta história na competição, torna tudo ainda mais especial. Estou muito motivada para ajudar a equipe e aproveitar ao máximo essa oportunidade — afirmou.

Ciente do desafio, a atacante ressaltou a responsabilidade que carrega ao vestir o manto alvinegro em busca de mais uma taça.

— Entendo bem a importância de cada jogo da Libertadores e sei do tamanho desse desafio. É uma realização pessoal enorme, mas também uma grande responsabilidade defender o Corinthians em busca de mais um título — disse Ariel.

A jogadora ressaltou o significado desse passo em sua trajetória.

— É um passo muito importante na minha carreira e me sinto privilegiada por dar esse salto aqui no Corinthians. A Libertadores tem um peso enorme e quero contribuir para que a nossa equipe faça uma campanha à altura da grandeza do clube — finalizou a atleta.

Onde assistir – Corinthians x Independiente Dragonas

📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

📅 Data: quarta-feira, 2 de outubro

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: XSports, Canal GOAT, Cazé TV, NSports, Meu Timão e SporTV

