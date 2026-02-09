Al-Ittihad x Al-Gharafa: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League Asiática
Al Ittihad e Al-Gharafa se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h15 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City Hall, em Jeddah (SAU), pela fase de Elite da Liga dos Campeões da AFC 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Al Ittihad chega ao confronto apoiado na força como mandante e na profundidade de seu elenco. A equipe comandada por Sérgio Conceição aposta em um jogo de controle e intensidade, com destaque para a presença de Houssem Aouar no meio-campo, peça-chave na construção ofensiva do time saudita.
Ficha do jogo
O Al-Gharafa, por sua vez, tenta reagir na competição continental. Sob o comando de Pedro Martins, o time do Catar busca maior equilíbrio defensivo e aposta na experiência de Joselu no ataque para surpreender fora de casa, mesmo diante da pressão imposta pelo adversário.
✅ FICHA TÉCNICA
Al Ittihad 🆚 Al-Gharafa
Fase de Liga – Liga dos Campeões da AFC 2025/26
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (ARA)
👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 Al Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Rajković; Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Ahmed Al Julaydan e Mario Mitaj; Fabinho, Houssem Aouar, Mahamadou Doumbia e Hamed Al-Ghamdi; Moussa Diaby e Saleh Al-Shehri.
🔵 Al-Gharafa (Técnico: Pedro Martins)
Khalifa Ababacar; Ayoub Al-Oui, Seydou Sano, Hyun-Soo Jang e Dame Traore; Ferjani Sassi, Fabricio Díaz, Rayyan Al-Ali e Florinel Coman; Joselu e Jamal Hamed.
