Onde Assistir

Al-Ittihad x Al-Gharafa: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League Asiática

Confira todas as informações do duelo

Al Ittihad x Al Gharafa pela fase de liga da Champions League Asiática (Arte: Lance!)
Al Ittihad x Al Gharafa pela fase de liga da Champions League Asiática (Arte: Lance!)
Al Ittihad e Al-Gharafa se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h15 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City Hall, em Jeddah (SAU), pela fase de Elite da Liga dos Campeões da AFC 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Al Ittihad chega ao confronto apoiado na força como mandante e na profundidade de seu elenco. A equipe comandada por Sérgio Conceição aposta em um jogo de controle e intensidade, com destaque para a presença de Houssem Aouar no meio-campo, peça-chave na construção ofensiva do time saudita.

Ficha do jogo

Al Ittihad escudo onde assistir
ITT
Al Gharafa escudo onde assistir
GHA
Fase de Liga
Liga dos Campeões da AFC 2025/26
Data e Hora
terça-feira, 10 de fevereiro, às 15h15 (de Brasília)
Local
Estádio King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (ARA)
Árbitro
Onde assistir

O Al-Gharafa, por sua vez, tenta reagir na competição continental. Sob o comando de Pedro Martins, o time do Catar busca maior equilíbrio defensivo e aposta na experiência de Joselu no ataque para surpreender fora de casa, mesmo diante da pressão imposta pelo adversário.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad 🆚 Al-Gharafa
Fase de Liga – Liga dos Campeões da AFC 2025/26

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (ARA)
👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡 Al Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Rajković; Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Ahmed Al Julaydan e Mario Mitaj; Fabinho, Houssem Aouar, Mahamadou Doumbia e Hamed Al-Ghamdi; Moussa Diaby e Saleh Al-Shehri.

🔵 Al-Gharafa (Técnico: Pedro Martins)
Khalifa Ababacar; Ayoub Al-Oui, Seydou Sano, Hyun-Soo Jang e Dame Traore; Ferjani Sassi, Fabricio Díaz, Rayyan Al-Ali e Florinel Coman; Joselu e Jamal Hamed.

Al Ittihad x Al Gharafa pela fase de liga da Champions League Asiática (Arte: Lance!)
Al Ittihad x Al Gharafa pela fase de liga da Champions League Asiática (Arte: Lance!)

