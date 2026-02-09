menu hamburguer
Onde Assistir

Chelsea x Leeds: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
13:41
Chelsea e Leeds United se enfrentam nesta terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 25ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Chelsea vive bom momento no Campeonato Inglês e briga por uma vaga no G-4. A equipe comandada por Liam Rosenior chega embalada por quatro vitórias consecutivas na Premier League e ocupa a quinta colocação. Os Blues tentam manter a sequência positiva após a eliminação para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa.

Ficha do jogo

Onde assistir

O Leeds United, por sua vez, luta contra o rebaixamento. Atualmente na 16ª posição, o time vem de vitória em confronto direto e busca se afastar da zona da degola. No primeiro turno, a equipe de Daniel Farke levou a melhor sobre o Chelsea, vencendo por 3 a 1, resultado que serve de motivação para o duelo em Londres.

Tudo sobre Chelsea x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Leeds United
25ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Árbitro: Robert Jones (ING)
🚩 Assistentes: Wade Smith (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: John Brook (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Estêvão, Garnacho e João Pedro.

⚪🔵 Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; Struijk, Rodon e Justin; Bogle, Gruev, Longstaff, Ampadu e Gudmundsson; Aaronson e Calvert-Lewin.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

