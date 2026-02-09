menu hamburguer
Tottenham x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo

Dia 09/02/2026
12:02
Tottenham x Newcastle pela 26ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham x Newcastle pela 26ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (10), às 16h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Tottenham atravessa momento delicado na Premier League. A equipe comandada por Thomas Frank vem de derrota por 2 a 0 para o Manchester United, chegou a sete jogos sem vitória na competição e ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos. O time londrino também lida com uma extensa lista de desfalques, o que tem dificultado a sequência de resultados.

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
26ª rodada
Premier League
Data e Hora
terça-feira, 10 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
Árbitro
Anthony Taylor (ING)
Assistentes
Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
Var
Nick Hopton (ING)
Onde assistir

O Newcastle, por sua vez, também vive fase instável. Os Magpies aparecem na 12ª posição, com 33 pontos, e foram derrotados em casa pelo Brentford por 3 a 2 na rodada passada. Apesar disso, o histórico recente do confronto é favorável ao time de Eddie Howe, que venceu cinco dos últimos sete duelos contra o Tottenham na Premier League.

Tudo sobre Tottenham x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 Newcastle
26ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Nick Hopton (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Archie Gray, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie; Conor Gallagher, Pape Sarr e João Palhinha; Wilson Odobert, Dominic Solanke e Xavi Simons.

⚫⚫ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joe Willock, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa e Harvey Barnes.

Tottenham x Newcastle pela 26ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Tottenham x Newcastle pela 26ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)

