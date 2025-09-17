Confira agenda da semana 3 da NFL: quando, horário e onde assistir

A NFL chega aos jogos da sua terceira semana de competição. A principal liga de futebol americano do mundo terá 16 jogos, com sete deles sendo transmitidos no Brasil. No domingo (22), a liga terá como jogo principal a partida entre Kansas City Chiefs e New York Giants. O Lance! traz a agenda completa da semana três.

continua após a publicidade

➡️ Tom Brady anuncia retorno aos gramados em 2026

Partidas transmitidas no Brasil

Quinta-feira, 18 de setembro

Na quinta, o Thursday Night Footaball acontece com o confronto entre Dolphins e Bills. O Miami Dolphins ainda busca a sua primeira vitória na temporada — que o time perdeu as duas partidas disputadas. Do outro lado, o Bills ainda não foi derrotado nos dois jogos disputados. O duelo acontece às 21h15 (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 2. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Josh Allen arremessando bola durante confronto com Chicago Bears (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Domingo, 21 de setembro

No domingo, dia com mais jogos, o destaque é o Sunday Night Football, que será entre Kansas City Chiefs e New York Giants. Os dois times ainda não venceram na temporada regular da NFL 2025. A partida começa às 21h20 e tem transmissão do Sportv 2.

continua após a publicidade

Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)

Às 14h, Rams e Eagles se enfrentam às 14h, em duelo transmitido pela GE TV. Também às 14h, a ESPN 3 transmite Steelers e Patriots e, em seguida, Cowboys e Bears, às 17h25. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Segunda, 22 de setembro

Na segunda acontece o Monday Night Football, que será entre Lions e Ravens. Ambos possuem uma vitória e uma derrota nos dois jogos disputados na NFL 2025. A partida tem transmissão da ESPN 2.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda completa da terceira semana da NFL

No Brasil, todos os jogos podem ser assistidos, com o áudio original, através do DAZN. No domingo, o Globoplay e o Disney+ transmitem o NFL Red Zone, que reúne os momentos principais de todos os jogos, exceto o último do dia. Confira a agenda completa da semana 3:

Quinta-feira, 18 de setembro

21h15 - Dolphins x Bills | Sportv 2

Domingo, 21 de setembro

14h00 - Falcons x Panthers | DAZN 14h00 - Packers x Browns | DAZN 14h00 - Texans x Jaguars | DAZN 14h00 - Bengals x Vikings | DAZN 14h00 - Steelers x Patriots | ESPN 3 14h00 - Rams x Eagles | GE TV 14h00 - Jets x Buccaneers | DAZN 14h00 - Colts x Titans | DAZN 14h00 - Raiders x Commanders | DAZN 17h05 - Broncos x Chargers | Sportv 3 17h05 - Saints x Seahawks | DAZN 17h25 - Cowboys x Bears | ESPN 3 17h25 - Cardinals x 49ers | DAZN 21h20 - Chiefs x Giants | Sportv 2

Segunda-feira, 22 de setembro