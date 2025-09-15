Chiefs de Patrick Mahomes atingem marco inédito no início da NFL; entenda

A equipe dos Chiefs, uma das forças dominantes da NFL na última meia década, registrou neste domingo sua segunda derrota consecutiva na temporada, estabelecendo um marco negativo inédito sob a liderança do quarterback Patrick Mahomes. É a primeira vez que a franquia inicia um campeonato com uma campanha 0-2 desde que o astro assumiu o comando do ataque.

Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)

Patrick Mahomes nunca perdeu os dois primeiros jogos na NFL

A performance nas duas primeiras semanas contrasta fortemente com o histórico recente da equipe, que se acostumou a protagonizar campanhas vitoriosas e a frequentar o Super Bowl. O desempenho abaixo do esperado tem sido notado em ambos os lados da bola: o ataque, embora talentoso, tem demonstrado inconsistência em momentos decisivos, enquanto a unidade defensiva ainda não conseguiu se impor contra os adversários.

A comissão técnica, liderada por Andy Reid, enfrenta agora o desafio de ajustar a rota rapidamente para que o início adverso não comprometa as ambições do time na competitiva Conferência Americana (AFC). A pressão aumenta não apenas sobre Mahomes, mas sobre todo o elenco, que precisará reencontrar o ritmo e a execução que os consagraram nos últimos anos.

Quanto custa para um brasileiro assistir ao Super Bowl 2026?

A NFL se tornou uma realidade para os brasileiros. Segundo o último levantamento (IBOPE 2024), mais de 41 milhões de pessoas gostam de futebol americano no Brasil. E na última sexta-feira (5), mais de 47 mil pessoas lotaram a Arena Corinthians, em São Paulo, para assistir ao duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers pela semana 1 da liga. O primeiro jogo da temporada regular com ambas equipes buscando trilhar um bom caminho até o Super Bowl LX, em San Francisco, no próximo 8 de fevereiro de 2025.

Com o dólar cotado a R$ 5,50, os ingressos para o Super Bowl podem custar entre R$ 27.500 a até mais de 300.000 reais, dependendo do setor. E isso é apenas o bilhete de entrada. Isso porque muitas entradas são vendidas pelo valor inicial de 5 mil dólares para a grande final. Porém, perto do horário da partida, é possível ver (por experiência própria) os valores de entrada caírem para abaixo de 2.500 dólares (pouco mais de 13 mil reais) em sites de revenda oficiais onde os detentores dos ingressos buscam vendê-los rapidamente.

Pensando em quem pretende se planejar para edições futuras do Super Bowl, podemos fazer um cálculo básico para uma semana, para que o fã da bola oval consiga aproveitar todas as ativações que permeiam o jogo. E pensando no próximo Super Bowl, em San Francisco, é possível estimar que o investimento total seja de aproximados R$60.000.