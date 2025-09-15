O Washington Commanders recebeu uma notícia nada animadora após a derrota para o Green Bay Packers na última quinta-feira (11), pela Semana 2 da NFL. O Quarterback Jayden Daniels, escolha de primeira rodada do Draft, foi diagnosticado com um entorse no joelho, conforme informou o repórter Mike Garafolo, da NFL Network.

Daniels deixou o campo mancando e passou por exames complementares, incluindo uma ressonância magnética, que confirmaram a lesão. A franquia ainda não divulgou prazo oficial de recuperação, mas a situação preocupa, já que o QB Segundo-anista rapidamente se tornou peça essencial no ataque de Washington. É provável que ele não esteja em campo contra o Las Vegas Raiders.

Draftado na primeira rodada de 2024, Jayden Daniels chegou à NFL cercado de expectativas. Sua capacidade atlética, mobilidade no pocket e liderança já vinham chamando atenção desde os primeiros treinos. E logo em sua primeira temporada na liga, levou o ataque, explosivo, aos playoffs, batendo até mesmo o Detroit Lions e chegando à final da NFC, onde perderam para o Philadelphia Eagles, que posteriormente se tornaria campeão.

A confirmação da lesão gera preocupação não só pelo risco de ausência em partidas importantes, mas também pelo impacto direto no desenvolvimento do ataque. Jayden Daniels vinha sendo o motor da unidade ofensiva, combinando passes precisos com corridas explosivas, algo que vinha dificultando a vida das defesas adversárias.

Enquanto isso, o possível substituto para o cargo é o QB Marcus Mariota, ex-Titans e Dolphins.E a torcida agora aguarda atualizações médicas para saber quando poderá ver novamente Jayden Daniels em campo. Até lá, resta a incerteza e a esperança de que a primeira grande lesão da carreira do QB não atrapalhe sua trajetória promissora.

A próxima partida do Washington Commanders na temporada 2025 da NFL, sem Jayden Daniels, será contra o Las Vegas, dia 21 de setembro (domingo), às 14h (de Brasília).