Tom Brady anuncia retorno aos gramados em 2026

Tom Brady, ex-quarterback do New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, está de volta aos gramados em 2026, mas não para jogar na NFL. O atual comentarista da Fox anunciou, antes dos jogos de segunda-feira da NFL, que vai competir por um dos times do Fanatics Flag Football Classic, competição de Flag Football que acontece em 2026 na Arábia Saudita, na cidade de Riade.

continua após a publicidade

Aposentado em 2023, Tom Brady é o jogador com mais títulos de Super Bowl da história da NFL, com sete no total, sendo seis pelo Patriots e um pelo Buccaneers. Atualmente, ele é comentarista esportivo e coproprietário do Las Vegas Raiders, franquia da Conferência Americana (AFC) da NFL.

➡️Brasil conquista vagas no Mundial de Flag Football, novidade para LA 2028

O que é Flag Football e o Fanatics Flag Football Classic?

O Flag Football é uma vertente do futebol americano com menos jogadores, equipamentos e táticas. O Comitê Olímpico elegeu a modalidade para estrear na Olimpíada de Los Angeles 2028, registrando o crescimento mundial da modalidade.

continua após a publicidade

A competição, nomeada Fanatics Flag Football Classic, faz referência à plataforma de produtos esportivos e acontecerá na Kingdom Arena, na capital Riade. Ao todo, serão três equipes para disputar o torneio que terá a presença de grandes nomes, além de Tom, e promete outros grandes nomes a serem anunciados até março de 2026. Confira os nomes:

Saquon Barkley (Eagles) Christian McCaffrey (49ers) CeeDee Lamb (Cowboys) Tyreek Hill (Dolphins) Sauce Gardner (Jets) Myles Garrett (Browns) Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) Odell Beckham Jr. (aposentado) Rob Gronkowski (aposentado) Pete Carroll (técnico do Las Vegas raiders) Sean Payton (técnico do Denver Broncos) Kyle Shanahan (técnico do San Francisco 49ers)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tom Brady quando jogava pelo New England Patriots (Foto: AFP)

Tom Brady nas Olimpíadas?

Com a inclusão do Flag Football nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, a possibilidade de ver Tom Brady lançando bolas novamente se tornou real. Isso porque, além de jogadores da liga em atividade, a competição pode contar com lendas já aposentadas que ainda têm interesse em defender as cores dos Estados Unidos em campo.

continua após a publicidade

A NFL já confirmou que vai permitir a participação de seus atletas, mas a formação oficial da equipe americana ainda depende de acordos com a NFLPA (associação de jogadores), o Comitê Olímpico Internacional (COI) e outras entidades. Enquanto isso, especulações passaram a ser fomentadas na imprensa norte-americana.

Em entrevista, o ex-quarterback admitiu que a ideia é "divertida" e "honrosamente tentadora". Completando 50 anos em 2028, ele ainda é visto por muitos como um nome competitivo – principalmente em uma modalidade sem contato físico como o Flag Football, que valoriza precisão, leitura de jogo e agilidade mental.

– Ainda sou muito competitivo. Se você colocar uma bola de futebol na minha mão, cuidado. Eles precisam me domar. Precisam me colocar em uma gaiola quando eu estiver em um campo de futebol americano – disse Tom em junho, em entrevista para a Complex Sports.