Brandon Aubrey mostrou frieza ao converter chute para empatar no tempo regulamentar e outro para vencer na prorrogação da NFL

O Dallas Cowboys viveu uma noite inesquecível na vitória por 40 a 37 sobre o New York Giants, pela Semana 2 da NFL. O responsável? Brandon Aubrey, que roubou a cena ao converter um field goal de 64 jardas no estouro do cronômetro para levar o jogo à prorrogação e, depois, selar o triunfo com outro chute certeiro de 46 jardas.

Após o duelo, o técnico Brian Schottenheimer não poupou elogios e revelou que a confiança no jogador é tão grande que não hesitaria em testá-lo de distâncias ainda maiores.

- Nós tentaríamos de 70 jardas, sem problema. Já vimos ele acertar esses chutes antes. Sempre tentamos colocar a bola o mais próximo possível, mas ele está sempre pronto. A confiança com que ele bate na bola é simplesmente incrível, disse o treinador do Dallas Cowboys.

Essa não foi a primeira vez que Aubrey mostrou potência em momentos decisivos. O chute contra os Giants foi o segundo mais longo de sua carreira (atrás apenas de um field goal de 65 jardas contra os Ravens, na Semana 3 da temporada 2024).

Na partida, Aubrey teve uma atuação impecável: acertou os quatro field goals que tentou e ainda converteu todas as quatro tentativas de extra point, sendo peça-chave para os Cowboys chegarem ao primeiro triunfo na temporada, após perderem na estreia para o Philadelphia Eagles, na semana 1 da NFL.

Após o jogo de estreia do Dallas Cowboys contra os Eagles, no Kickoff da NFL, muitas dúvidas foram levantadas a respeito da nova comissão técnica e, novamente, sobre o Quarterback Dak Prescott. Porém, após a partida dos Giants, a organização está confiante de que 2025 pode ser uma boa temporada para a equipe.

A próxima partida do Dallas Cowboys é agora contra o Chicago Bears, no próximo domingo, 21 de setembro.