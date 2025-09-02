Agora é decisão! Confiança e Bahia se enfrentam a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no Batistão, em Aracaju. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SBT (TV aberta), Premiere (TV fechada), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

A partida de volta está marcada para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de igualdade no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

Ficha do jogo CON BAH Copa do Nordeste Final Data e Hora Quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília) Local Arena Batistão, Aracaju Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Como chega o Confiança?

O Confiança vem de uma vitória magra contra o Retrô no último sábado, em casa, pela última rodada da primeira fase da Série C. O resultado, no entanto, não foi suficiente para classificar o Dragão para a fase final da competição, já que a equipe terminou na nona colocação, com 26 pontos, e só os oito primeiros se classificam. A equipe comandada por Luizinho Vieira, vem em crescente na temporada e tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos. Não à toa saiu da zona de rebaixamento para brigar por classificação.

O time tem desfalques pesados para a final contra o Bahia, todos eles por questões contratuais. A começar pelo goleiro Felipe Scheibig, titular absoluto, que tinha vínculo com o clube até o dia 30 de agosto deste ano, mas decidiu não renovar para jogar no futebol português. Além dele, os atacantes Maikon Aquino e Renan, os meias Jhon Cley e Thiago, além dos laterais Lenon e Vicente, chegaram depois do período de inscrições para a Copa do Nordeste.

O Dragão carimbou a vaga inédita na final depois de se classificar na quarta posição do Grupo B, com 11 pontos, e eliminar Vitória e CSA na quartas e semifinais, respectivamente.

Luizinho Vieira, técnico do Confiança (Foto: Luiz Neto)

Como vem o Bahia?

Já o Bahia vinha no embalo de bons resultados na temporada, que levaram o time à quarta posição do Brasileirão, à final da Copa do Nordeste e ainda garantiram vantagem nas quartas da Copa do Brasil. Mas a empolgação foi freada quando os comandados de Rogério Ceni sofreram uma goleada do Mirassol no último domingo por 5 a 1, em São Paulo, pela 23ª rodada da Série A. Ainda assim, o Tricolor chega emabalado por ter a melhor campanha geral da Copa do Nordeste, o que credenciou o time a decidir o título em casa.

Rogério Ceni, porém, tem dez desfalques para esta partida, por variadas razões. Enquanto Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick e Erick Pulga estão no departamento médico, os reforços João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo não chegara a tempo de serem inscritos na competição. Já o meia Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias foram convocados para as seleções brasileira e colombiana, respectivamente, neste período de Data Fifa.

O Bahia chega à final da Copa do Nordeste depois de se classificar na liderança do Grupo B, com 16 pontos, e eliminar Fortaleza e Ceará nas quartas e nas semifinais, respectivamente.

Rogério Ceni orienta jogadores do Bahia durante treino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Prováveis escalações

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira):

Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Vitinho; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Fredi Lippert (Ramos Mingo) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky (Cauly), Tiago e Willian José.