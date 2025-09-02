Primeiro jogo oficial do Bahia; veja adversário, ano e placar

Primeiro jogo oficial ocorreu em 1º de março de 1931, vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga.

Fundação do Esporte Clube Bahia em 1º de janeiro de 1931, resultante da união da Associação Atlética da Bahia e do Clube Bahiano de Tênis.

O Esporte Clube Bahia foi oficialmente fundado em 1º de janeiro de 1931, resultado da união de antigos atletas da Associação Atlética da Bahia e do Clube Bahiano de Tênis — ambas haviam encerrado suas atividades futebolísticas em 1930. A nova entidade surgiu com o lema “Nascido para vencer” e logo teve publicado seu estatuto no Diário Oficial da União, em 16 de janeiro de 1931. Poucos dias depois, em 20 de janeiro, o clube se filiou à Federação Bahiana de Esportes Terrestres (atual Federação Bahiana de Futebol). O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os primeiros treinos aconteceram no campo da AABB, situado na Quinta da Barra, bairro de Salvador, dando início à trajetória do tricolor baiano no futebol organizado.

Primeiro jogo oficial do Bahia

A estreia histórica: Bahia 2 x 0 Ypiranga

O primeiro jogo oficial do Bahia aconteceu em 1º de março de 1931, durante o tradicional Torneio Início da Bahia — uma competição de abertura curta, com partidas rápidas e eliminatórias. O adversário foi o Ypiranga, outro clube local importante na época. O Esquadrão jogou com talento e venceu por 2 a 0, com gols marcados por Bayma e Guarany, consagrando logo de cara sua estreia com triunfo.

continua após a publicidade

O goleiro Teixeira Gomes também teve atuação decisiva, defendendo um pênalti crucial cobrado por Hipólito, contribuindo para o triunfo e o título do Torneio Início em sua primeira aparição oficial. Esse troféu foi o primeiro levantado pelo Bahia em sua história, simbolizando que o lema “Nascido para vencer” se tornaria realidade já em seu jogo inaugural.

A estreia no Campeonato Baiano: Bahia 3 x 0

Pouco depois da estreia vitoriosa, em 22 de março de 1931, o Bahia disputou sua primeira partida no Campeonato Baiano. Em campo, novamente bem entrosado e motivado pela torcida, o Tricolor goleou por 3 a 0, mantendo invicto o começo de sua trajetória. Como resultado, o Bahia sagrou-se campeão estadual naquele mesmo ano, e ainda invicto.

continua após a publicidade

Escalação histórica e engrenagens iniciais

O registro específico dos jogadores daquele jogo inaugural é escasso, mas o impacto coletivo foi evidente. A união entre ex-atletas de clubes tradicionais e novos talentos criou uma identidade vencedora desde o início. O espírito comunitário da fundação, com forte ligação à torcida e aos bairros, deu ao clube base sólida que sustentaria conquistas futuras.

Primeiros confrontos além do estadual

O ano de 1931 também marcou a ampliação do universo de desafios do Bahia. Além da estreia estadual, o clube disputou seu primeiro jogo intermunicipal, derrotando o Vitória de Ilhéus por 5 a 4. Na sequência, participou do primeiro jogo interestadual, vencendo o Sergipe por 2 a 0. Ainda naquele ano, o Bahia realizou seu primeiro jogo internacional, contra o uruguaio Sud América, durante uma excursão dentro do Brasil. Essas partidas não apenas consolidaram o clube na Bahia, mas também abriram caminho para expansão da marca tricolor.

O impacto cultural e simbólico da estreia

A estreia oficial do Bahia em 1931 não marcou apenas o primeiro jogo. Representou a cristalização de identidade, orgulho e representatividade cultural. O clube surgiu em um momento de reorganização do futebol local e reutilizou símbolos (escudo, cores, torcida) com orgulho e capacidade de mobilização popular.

As vitórias expressivas logo de início, ainda no Torneio Início, serviram para colocar força no projeto esportivo e gerar primeira onda de entusiasmo entre torcedores, imprensa e sociedade baiana — a chamada “nação tricolor” começou a tomar forma ali.

Legado da estreia: da fundação ao sucesso continuado

Desde seu primeiro passo oficial, o Bahia mostrou determinação para construir história. A campanha invicta em 1931, vencendo o estadual logo em seu primeiro ano de existência, consolidou o clube como força emergente no Nordeste.

Décadas depois, o Bahia seguiria sendo protagonista: com a inauguração da Fonte Nova em 1950, o primeiro título de campeão brasileiro (Taça Brasil) em 1959, e um legado de ídolos e torcedores fiéis que ecoa até hoje. Mas tudo começou naquele 1º de março de 1931, com o Torneio Início, a vitória por 2 a 0 e a semente de uma grande trajetória.