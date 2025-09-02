Enquanto todos os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro vão ter tempo de treino e descanso durante esta Data Fifa, o Bahia será uma excessão. O Tricolor não só vai ter dois jogos neste período de duas semanas, como também decide um título de Copa do Nordeste contra o Confiança. Diante da maratona - são 59 partidas na temporada -, Rogério Ceni deve rodar o elenco durante as finais.

O primeiro duelo contra o Dragão está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, em Aracaju, enquanto o jogo da volta será neste sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova. Com tempo apertado para treinos e desgaste do elenco, o treinador já deixou claro que deve escalar o time com novidades nas decisões.

— Entender quem tem condições de repetir e tentar colocar energia nova para sobreviver nessa primeira partida da Copa do Nordeste. Depois, com espaço maior para o sábado [partida da volta], iniciar uma nova sequência. Acho que não é esquecer a palavra, derrotas também são pesadas, temos que tirar coisas para que não se repita — destacou o técnico depois da partida contra o Mirassol.

Desta forma, é provável que os atletas considerados reservas ganhem mais minutagem com a Copa do Nordeste, a exemplo dos zagueiros Fredi Lippert e Gabriel Xavier, dos meias Rezende, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além dos atacantes Tiago e Vitinho.

Depois da goleada sofrida contra o time paulista, Ceni admitiu que errou ao escalar o time titular e percebeu que os atletas cansaram rapidamente durante o jogo, o que foi, segundo ele, um fator preponderante para a dura derrota no Maião.

Fredi Lippert e Gabriel Xavier em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Desfalques certos do Bahia contra o Confiança

Vale lembrar que os novos reforços (Luiz Gustavo, Sanabria e João Paulo) não chegaram a tempo de serem inscritos na Copa do Nordeste e não podem entrar em campo.

Quem também está de fora é o meia Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira, e o lateral-direito Santiago Arias, chamado para integrar a seleção da Colômbia.

Na última quinta-feira, inclusive, Rogério Ceni projetou essa final decisiva contra o Confiança, que vale o pentacampeonato para o Bahia, e citou algumas possibilidades de alteração no elenco.

— Estou preparando jogadores sub-20, o próprio Fredi [Lippert]. Além dos desfalques, não podemos usar os jogadores que chegaram. Não temos Erick, Kanu, Caio Alexandre. Possivelmente não tenho o Michel Araujo. Você nunca imagina que não vai ter 11 jogadores em um elenco de tamanho padrão, entre 25 e 26 jogadores. Devemos ter um time diferente de tudo que já jogamos contra o Confiança. Tentar não perder ninguém e recuperar jogadores para superar o Confiança — projetou após vitória contra o Fluminense pela Copa do Brasil.

No treino desta última segunda-feira, a comissão técnica chegou a chamar alguns atletas das equipes sub-17 e sub-20 do Bahia para completar o treino. São esses os recursos utilizados pelo treinador para tentar amenizar o desgaste do time da elite que mais entrou em campo neste ano.