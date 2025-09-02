Lateral projeta final da Copa do Nordeste: ‘Sabemos o tamanho do Bahia’

O Bahia inicia, a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), o último capítulo em busca do pentacampeonato da Copa do Nordeste para tentar se isolar como o maior campeão do torneio. Mas o Confiança promete dar trabalho no Batistão e vai em busca do título inédito em uma final nunca antes disputada.

Com todos esses ingredientes, o lateral-direito Gilberto destacou, em entrevista coletiva, a importância da partida para as pretensões do Bahia na temporada e também para elevar o patamar do clube na esfera regional.

— A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe o tamanho do Bahia, o tamanho do Bahia nessa competição, então a gente tem que entrar encarando isso de frente, mas sabendo que o adversário chegou nessa final com grande mérito, deixando equipes grandes para trás, então temos que entrar atentos desde o primeiro minuto, levar muito a sério, porque é um título importante, o título que a torcida quer, que todos nós queremos e vai ser muito importante para nossa carreira — avisou Gilberto.

O Bahia teve dois desafios difíceis ao eliminar Fortaleza e Ceará nas quartas e semifinais da Copa do Nordeste, respectivamente, mas o Confiança também mostrou seu poderio ao passar por Vitória e CSA antes da grande decisão.

— É uma final, uma final de Copa do Nordeste, onde todo o estado vai assistir, uma região inteira que sonha com esse título e a gente está tendo essa oportunidade, então é um jogo grande. Estamos sempre muito focados, pensando só no jogo de agora em diante, para a gente fazer uma grande exibição.

Gilberto vai jogar pelo Bahia?

Gilberto deve ser titular do Bahia na final da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Recuperado de lesão, é provável que Gilberto seja titular do Bahia contra o Confiança, já que Santiago Arias, seu companheiro de posição, foi convocado para a seleção colombiana. Gilberto, inclusive, tem mais jogos do que seu concorrente nesta temporada (32 x 23).

— Com certeza estou pronto e o tempo depende do treinador. Se eu vou começar, se eu não vou, se eu não vou começar. E estou muito ansioso. É uma final, todos nós estamos e esperamos fazer o nosso melhor para conseguir esse triunfo — projetou.