Colchester United x Worcester City: onde assistir, horário e escalações

Colchester United e Worcester City se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no JobServe Community Stadium, em Colchester, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Worcester City venceu o Chorley por 1 a 0 em casa, pela FA Cup, em 20 de outubro. Antes, empatou com o Chorley por 1 a 1 fora de casa, também pela FA Cup, em 17 de outubro. Pelo torneio principal, a equipe chega motivada após a vitória recente.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1) 📅 Data: 7 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 12h (de Brasília) 📍 Local: JobServe Community Stadium, Colchester, Essex Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: JobServe Community Stadium, Colchester, Essex

Fase: Fase 1