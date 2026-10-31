Cittadella x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Cittadella e Treviso se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Pier Cesare Tombolato, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Cittadella foi derrotado pelo Union Brescia por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Treviso venceu o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Cittadella ocupa a 7ª colocação, enquanto o Treviso está em 5º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 1 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella

Rodada: 12

Fase: Girone A

Escalações prováveis

Cittadella

Técnico: R. Musso

A. Zanellati; B. Martella, A. Redolfi, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e F. Amatucci; G. Frisenna, M. Antonucci e J. Ekuban.

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Treviso

Técnico: E. Gorini

T. Nobile; D. Bove, D. Cappelletti, A. Maestrelli e D. Liotti; A. Brigati, G. Rossi e R. Gucher; L. Paganini, F. Ciuferri e C. Tommasini.